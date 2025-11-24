Το «καταπιεστικό» εσώρουχο από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε για το καλό της υγείας μας

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, εάν νιώθετε ότι ένα σουτιέν σας (κατα)πιέζει, δεν είναι η ιδέα σας. Πιο συγκεκριμένα, η πίεση που προκαλείται από το σουτιέν μπορεί να αποδυναμώσει τους ιστούς γύρω από το στήθος με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας τελικά την πτώση του. Αντίθετα, η έλλειψη στήριξης από ένα σουτιέν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανόρθωση του στήθους λόγω της σταδιακής ενδυνάμωσης των μυών της πλάτης, βελτιώνοντας παράλληλα τη στάση του σώματος.

Η Δρ Lucky Sekhon, πιστοποιημένη γυναικολόγος – ειδικός αναπαραγωγής και ενδοκρινολόγος επιβεβαιώνει τις παρανοήσεις σχετικά με τη χρήση του σουτιέν: «Οι γυναίκες που έχουν περάσει μεγάλες περιόδους χωρίς να φορούν σουτιέν συχνά αναφέρουν ότι αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη σφριγηλότητα του στήθους». Μάλιστα, σημειώνει πως ακόμα και οι γυναίκες με μεγάλο στήθος ενδεχομένως σε πρώτο στάδιο να αισθάνονται μεγαλύτερη πίεση στην πλάτη. Στην πορεία, όμως, θα αναπτύξουν τη δύναμη στους μυς του στήθους και της πλάτης ώστε το στήθος να υποστηρίζεται επαρκώς χωρίς στηθόδεσμο.

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της μη χρήσης του σουτιέν, σύμφωνα με την ειδικό, συμπεριλαμβάνεται και η καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και η καλύτερη υγεία του δέρματος στην περιοχή του στήθους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το σουτιέν στέκεται εμπόδιο στη φυσιολογική ροή του αίματος στους μυς της πλάτης και του θώρακα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πόνο στην πλάτη. Επιπλέον, τα σουτιέν παγιδεύουν τον ιδρώτα, τη βρωμιά και την υγρασία στο στήθος, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε φραγμένους πόρους και ερεθισμούς.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Δρ Foued Hamza, αισθητικός χειρουργός, συμπληρώνει: «Η χρήση σουτιέν μπορεί ακόμη και να επιδεινώσει το φαινόμενο της χαλάρωσης, καθώς η μπανέλα λειτουργεί ενάντια στη βαρύτητα, αποδυναμώνοντας τη φυσική ικανότητα του στήθους να ανορθώνεται».

Αντίστοιχα, υπάρχουν και ερευνητικά στοιχεία που υποστηρίζουν τις παραπάνω διαπιστώσεις. Μια μελέτη του 1990 σε έντεκα νεαρές γυναίκες διαπίστωσε ότι η τρίμηνη χρήση ενός «καλά προσαρμοσμένου» σουτιέν προκάλεσε σημαντική πτώση του στήθους.

Μια διαφορετική 15ετής μελέτη που διεξήχθη από τον Δρ Jean-Denis Rouillon, ειδικό στην αθλητική επιστήμη από το Πανεπιστήμιο της Besançon, στη Γαλλία, αποκάλυψε ότι τα σουτιέν έκαναν περισσότερο κακό παρά καλό όσον αφορά την τόνωση του στήθους. Εξετάζοντας τις αλλαγές στο στήθος εκατοντάδων γυναικών για αρκετά χρόνια, συμπέρανε ότι οι γυναίκες που δεν φορούσαν σουτιέν είχαν θηλές που ήταν επτά χιλιοστά ψηλότερα από εκείνες που φορούσαν.

Παρόλα αυτά, η μελέτη επικρίθηκε έντονα επειδή εξέτασε μόνο ένα μικρό δείγμα γυναικών και για μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να λάβει υπόψη της αν οι γυναίκες είχαν θηλάσει ή ήταν έγκυες. Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ακόμα δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που θα οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα.

