VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού.
Όπως αναφέρει, υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης.
Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού Αντιπύραρχος Στ.Νέστωρος και κατευθύνεται και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων Πύραρχος Α.Χριστοφή.
Έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού. Υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης. Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού ➡️
Δείτε βίντεο από την ομάδα εθελοντών «Atlas Fireteam»:
Μάχη δίνουν τα καδενοφόρα, δύσκολη η προσέγγιση των οχημάτων πυρόσβεσης, λέει ο κοινοτάρχης Κοίλης
Μάχη δίνουν τα καδενοφόρα, ωστόσο τα πυροσβεστικά οχήματα είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουν τη φωτιά που μαίνεται από τις 10:00 περίπου το πρωί της Κυριακής μέχρι αυτή την ώρα μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης – Στρουμπιού, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κοίλης, Μιχάλη Ευθυμίου.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ευθυμίου ανέφερε πως από τη φωτιά κάηκαν κυπαρισσοδάση πολλών χρόνων, προσθέτοντας πως η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή και γι' αυτό ακόμη μαίνεται ανεξέλεγκτη. Επεσήμανε ωστόσο πως απ’ αυτήν δεν κινδυνεύουν οι κατοικίες των δύο κοινοτήτων.
Ο κ. Ευθυμίου σημείωσε πως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα πτητικά μέσα, "που δυστυχώς δεν υπήρξαν".
Απέδωσε επίσης την πρόκληση των φωτιών σε ανθρώπινο παράγοντα. ''Μόνο κάποιος πεζός", είπε χαρακτηριστικά, "θα προκάλεσε τη φωτιά αφού στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να πλησιάσει όχημα".
Χαρακτήρισε επίσης "πρωτοφανές φαινόμενο" την εκδήλωση πυρκαγιών εντός του Νοεμβρίου, προσθέτοντας ωστόσο πως και σήμερα Κυριακή οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές.