Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»

 23.11.2025 - 16:24
VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά στην Πάφο από το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Βίντεο - Πύρινη κόλαση στην Πάφο: Ενισχύσεις από όλες τις επαρχίες – Η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη

Όπως αναφέρει, υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης.

Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού Αντιπύραρχος Στ.Νέστωρος και κατευθύνεται και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων Πύραρχος Α.Χριστοφή.

Έχει εγκατασταθεί και προωθημένο κέντρο ελέγχου στην πλατεία της Κοινότητας Στρουμπιού. Υπάρχει ενεργό μέτωπο μετά από αναζωπύρωση δυτικά κατευθυνόμενο βορειοδυτικά. Εκεί στέλνονται πολλές δυνάμεις πυρόσβεσης. Για διαχείριση της πυρκαγιάς βρίσκεται εκεί ο Επαρχιακός Λεμεσού ➡️

Δείτε βίντεο από την ομάδα εθελοντών «Atlas Fireteam»:

 

Μάχη δίνουν τα καδενοφόρα, δύσκολη η προσέγγιση των οχημάτων πυρόσβεσης, λέει ο κοινοτάρχης Κοίλης

Μάχη δίνουν τα καδενοφόρα, ωστόσο τα πυροσβεστικά οχήματα είναι πολύ δύσκολο να πλησιάσουν τη φωτιά που μαίνεται από τις 10:00 περίπου το πρωί της Κυριακής μέχρι αυτή την ώρα μεταξύ των κοινοτήτων Κοίλης – Στρουμπιού, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κοίλης, Μιχάλη Ευθυμίου.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ευθυμίου ανέφερε πως από τη φωτιά κάηκαν κυπαρισσοδάση πολλών χρόνων, προσθέτοντας πως η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατη περιοχή και γι' αυτό ακόμη μαίνεται ανεξέλεγκτη. Επεσήμανε ωστόσο πως απ’ αυτήν δεν κινδυνεύουν οι κατοικίες των δύο κοινοτήτων.

Ο κ. Ευθυμίου σημείωσε πως θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερα πτητικά μέσα, "που δυστυχώς δεν υπήρξαν". 

Απέδωσε επίσης την πρόκληση των φωτιών σε ανθρώπινο παράγοντα. ''Μόνο κάποιος πεζός", είπε χαρακτηριστικά, "θα προκάλεσε τη φωτιά αφού στη συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να πλησιάσει όχημα".

Χαρακτήρισε επίσης "πρωτοφανές φαινόμενο" την εκδήλωση πυρκαγιών εντός του Νοεμβρίου, προσθέτοντας ωστόσο πως και σήμερα Κυριακή οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές.    

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του
Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες
Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Το «προφητικό» μήνυμα του 26χρονου Αλέξανδρου συγκλονίζει – Λες και προαισθανόταν το τέλος του - «Αν με φάνε...»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

 23.11.2025 - 16:00
Επόμενο άρθρο

Φυσικό αέριο: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα»

 23.11.2025 - 16:50

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης - «Μόνος πεζός θα την προκάλεσε»

  •  23.11.2025 - 16:24
Φυσικό αέριο: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα»

Φυσικό αέριο: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα»

  •  23.11.2025 - 16:50
Θανατηφόρο στην Καρπασία: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Στο Νοσοκομείο τρεις Ε/κ - Δείτε φωτογραφίες

Θανατηφόρο στην Καρπασία: Νεκρός 41χρονος μοτοσικλετιστής - Στο Νοσοκομείο τρεις Ε/κ - Δείτε φωτογραφίες

  •  23.11.2025 - 17:21
Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

  •  23.11.2025 - 16:00
Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

  •  23.11.2025 - 07:23
Σοκ και αγανάκτηση: Βίντεο αποκαλύπτει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης αναπήρου στη Λάρνακα – «Το γνωρίζουν οι κυρίες του γραφείου ευημερίας»

Σοκ και αγανάκτηση: Βίντεο αποκαλύπτει τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης αναπήρου στη Λάρνακα – «Το γνωρίζουν οι κυρίες του γραφείου ευημερίας»

  •  23.11.2025 - 17:40
Οι προτάσεις της ΕΕ για την Ουκρανία - «Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία»

Οι προτάσεις της ΕΕ για την Ουκρανία - «Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία»

  •  23.11.2025 - 17:15
Ελλαδικά ΜΜΕ: Eπέκταση ερευνών για το φόνο του Λάλα - Ψάχνουν στην Κύπρο τον κάτοχο της BMW των εκτελεστών

Ελλαδικά ΜΜΕ: Eπέκταση ερευνών για το φόνο του Λάλα - Ψάχνουν στην Κύπρο τον κάτοχο της BMW των εκτελεστών

  •  23.11.2025 - 15:32

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα