Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΦυσικό αέριο: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φυσικό αέριο: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα»

 23.11.2025 - 16:50
Φυσικό αέριο: Μέχρι αρχές Δεκεμβρίου η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα»

Τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των εξαρτημάτων στον «Προμηθέα» για να οδηγηθεί στη συνέχεια σε τερματικό για να πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ), Γιώργος Ασιήκαλης.

Ανέφερε πως το σε ποιο τερματικό θα οδηγηθεί τελικά ο «Προμηθέας» για να πιστοποιηθεί ως FSRU θα εξαρτηθεί από τις μελέτες (gap analysis) που διενεργεί ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το Βασιλικό, και οι οποίες θα παραδοθούν στις 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ασιήκαλης είπε στο ΚΥΠΕ ότι όλα τα αναγκαία εξαρτήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στο πλοίο για να εγκατασταθούν, τονίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη είναι «πολύ σημαντική». Πρόσθεσε πως ο λόγος που πήρε τόσο χρόνο για να γίνει η εγκατάσταση των εξαρτημάτων «είναι διότι δεν υπήρχαν έτοιμα εξαρτήματα, τα οποία χρειάζονται χρόνο για να κατασκευαστούν και να παραδοθούν».

«Τώρα τα εξαρτήματα βρίσκονται πάνω στο πλοίο και προχωρούν οι εργασίες για να γίνει η μετασκευή, δηλαδή η εγκατάστασή τους», πρόσθεσε

Ο Πρόεδρος της ΕΤΥΦΑ είπε ότι πλέον αναμένεται πως τέλος Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των εξαρτημάτων και θα είναι έτοιμο πλέον το πλοίο να οδηγηθεί σε τερματικό για να πιστοποιηθεί ως πλωτή μονάδα αεριοποίησης ή αποϋγροποίησης.

Είτε θα έρθει στο δικό μας το τερματικό, στο Βασιλικό, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μέχρι τότε για το τερματικό μας, είτε θα βρούμε κάποιο άλλο τερματικό να πάρουμε το πλοίο για να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή του ως FSRU, πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει για να διαπιστωθεί στην πράξη ότι το πλοίο διατηρεί το φυσικό αέριο στους μείον 160 βαθμούς κελσίου, χωρίς να εξατμιστεί.

Επιπλέον, ο κ. Ασίηκαλης είπε ότι «γίνονται έρευνες και διαβουλεύσεις για να δούμε ποια πορεία θα λάβει η κατασκευή του τερματικού στο Βασιλικό».

Αν η κατασκευή του τερματικού εκτιμηθεί πως θα ολοκληρωθεί σύντομα, τότε ο «Προμηθέας» θα μεταφερθεί στο Βασιλικό, πρόσθεσε.

Σε διαφορετική περίπτωση, συνέχισε, αν θα υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του τερματικού, το πλοίο θα πρέπει να πάει σε τερματικό στο εξωτερικό για να πιστοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΤΥΦΑ, όλα εξαρτώνται από τις μελέτες (gap analysis) που διενεργεί ο συντονιστής του έργου (project manager) σε σχέση με το Βασιλικό και «ποια χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης του έργου θα μας δώσει».

Σημείωσε ότι το gap analysis θα δοθεί από τον συντονιστή του έργου στις 19 Δεκεμβρίου.

Όλα εξαρτώνται από τον χρόνο στον οποίο θα ολοκληρωθούν οι εναπομείνασες εργασίες στο τερματικό στο Βασιλικό (προβλήτα, χερσαίο τερματικό και δίκτυο), σημείωσε.

Τέλος, ο κ. Ασιήκαλης είπε ότι στο ΚΥΠΕ πως είναι σημαντικό ότι θα έχουμε σύντομα έτοιμο το πλοίο το οποίο αποτελεί την καρδιά του όλου συστήματος και «το μεγαλύτερο έξοδο μας», ύψους 200 εκ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές
Αποκάλυψη Φώτη Γεωργίδη: Παντρεύτηκε ξανά και περιμένει παιδί - Αυτή είναι η σύζυγος του
Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες
Νέο θανατηφόρο στη Λεμεσό: Παρέσυρε και σκότωσε 20χρονο ποδηλάτη - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος
Το «προφητικό» μήνυμα του 26χρονου Αλέξανδρου συγκλονίζει – Λες και προαισθανόταν το τέλος του - «Αν με φάνε...»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

 23.11.2025 - 16:24
Επόμενο άρθρο

Οι προτάσεις της ΕΕ για την Ουκρανία - «Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία»

 23.11.2025 - 17:15
ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία, λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο την 1η Ιανουαρίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

ΠτΔ: Μια ισχυρή ΕΕ σημαίνει και μια ισχυρή Κυπριακή Δημοκρατία

  •  23.11.2025 - 10:13
VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

VIDEO - Πυρκαγιά στην Πάφο: Eγκαταστάθηκε κέντρο ελέγχου - Ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης

  •  23.11.2025 - 16:24
Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

Φόνος στα Κονιά: Θρήνος για τον άτυχο Αλέξανδρο - Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο

  •  23.11.2025 - 16:00
Ελλαδικά ΜΜΕ: Eπέκταση ερευνών για το φόνο του Λάλα - Ψάχνουν στην Κύπρο τον κάτοχο της BMW των εκτελεστών

Ελλαδικά ΜΜΕ: Eπέκταση ερευνών για το φόνο του Λάλα - Ψάχνουν στην Κύπρο τον κάτοχο της BMW των εκτελεστών

  •  23.11.2025 - 15:32
Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

Στέφανος Στεφάνου στο «T»: «Το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να κυβερνήσει»-« Πρώτος στόχος είναι να βγούμε ακόμα πιο ισχυροί στις βουλευτικές εκλογές»

  •  23.11.2025 - 07:23
Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται

Αυτά είναι τα 10 νέα και ανανεωμένα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν στην Κύπρο το 2026 - Δείτε που θα βρίσκονται

  •  23.11.2025 - 15:08
Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες

Απίστευτο περιστατικό στη Λεμεσό: Πολίτης έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα - Φωτογραφίες

  •  23.11.2025 - 13:50
«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

«Μεθοδευμένα, ένας προμελετημένος φόνος… Γιατί;» - Το σπαρακτικό μήνυμα για τον 26χρονο Αλέξανδρο που ραγίζει καρδιές

  •  23.11.2025 - 08:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα