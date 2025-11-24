Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΆγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

 24.11.2025 - 07:19
Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Νέα άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα στη Βάρκιζα, με αποτέλεσμα δύο από τους νεαρούς να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, όταν μία ομάδα νεαρών ήρθε στα χέρια, με την ένταση να ανεβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Από τη συμπλοκή, δύο Πακιστανοί ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που δέχθηκαν σωματική επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 ετών και ένας 18χρονος Αλβανός.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το σημείο.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι
Επίθεση και απόπειρα απαγωγής στη Λάρνακα: Νέα σύλληψη – Υπό κράτηση 34χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές
Αυτή είναι η πρώτη λέξη που πρέπει να μαθαίνει ο σκύλος σας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Νοεμβρίου - Ο Άγιος που τιμάει σήμερα η Εκκλησία

 24.11.2025 - 07:12
Επόμενο άρθρο

Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

 24.11.2025 - 07:23
Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Σε μια από τις πιο πυκνές διπλωματικά περιόδους των τελευταίων ετών εισέρχεται το Κυπριακό, με την προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, να ετοιμάζεται για την καθοδική της επίσκεψη στον νησί στις αρχές Δεκεμβρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

Ο πιο κρίσιμος γύρος επαφών Ολγκίν: Ρευστό σκηνικό, υψηλές ταχύτητες και νέες ισορροπίες στο Κυπριακό

  •  24.11.2025 - 06:38
Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μονή Αββακούμ: Ξανά ενώπιον Δικαστηρίου οι δύο καθαιρεμένοι Αρχιμανδρίτες - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  24.11.2025 - 06:42
Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

Γενναιόδωρες ή όχι οι προσφορές της Black Friday; Διακυμάνσεις σε κινητά, τηλεοράσεις, λάπτοπ και wearables - Πού κυμαίνονται οι τιμές

  •  24.11.2025 - 06:43
Στιγμές τρόμου για 46χρονο: Τον χτύπησαν με ρόπαλο και προσπάθησαν να τον απαγάγουν - Χειροπέδες σε 25χρονο

Στιγμές τρόμου για 46χρονο: Τον χτύπησαν με ρόπαλο και προσπάθησαν να τον απαγάγουν - Χειροπέδες σε 25χρονο

  •  23.11.2025 - 17:55
Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

Πυρκαγιά στην Πάφο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναμένονται ενισχύσεις με πτητικά μέσα από Ελλάδα και Ιορδανία

  •  24.11.2025 - 07:23
Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι

Καιρός: Αρχίζει να πέφτει ξανά η θερμοκρασία – Στο μενού ισχυροί άνεμοι και βροχές στα ορεινά – «Πέφτει» το βράδυ με… χαλάζι

  •  24.11.2025 - 06:33
«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

«Δεν θα έχουμε φαγητό, οξυγόνο, νερό»: Οι αγρότες χτυπούν καμπανάκι για την ανομβρία στην Κύπρο

  •  24.11.2025 - 06:45
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Νοεμβρίου - Ο Άγιος που τιμάει σήμερα η Εκκλησία

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Νοεμβρίου - Ο Άγιος που τιμάει σήμερα η Εκκλησία

  •  24.11.2025 - 07:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα