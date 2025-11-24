Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, όταν μία ομάδα νεαρών ήρθε στα χέρια, με την ένταση να ανεβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά.

Από τη συμπλοκή, δύο Πακιστανοί ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών τραυματίστηκαν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Μεταφέρθηκαν άμεσα στο «Ασκληπιείο» Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Παράλληλα, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών, δέχθηκαν σωματική επίθεση και τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που δέχθηκαν σωματική επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 ετών και ένας 18χρονος Αλβανός.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και να συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το σημείο.