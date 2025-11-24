Ecommbx
Πάλμας: Η Κύπρος καταθέτει στην Ευρώπη τον κατάλογο εξοπλισμών μέσω SAFE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάλμας: Η Κύπρος καταθέτει στην Ευρώπη τον κατάλογο εξοπλισμών μέσω SAFE

 24.11.2025 - 11:35
Πάλμας: Η Κύπρος καταθέτει στην Ευρώπη τον κατάλογο εξοπλισμών μέσω SAFE

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κατάλογο των εξοπλιστικών προγραμμάτων που την ενδιαφέρουν για κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, μέσω του κανονισμού SAFE, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Βασίλης Πάλμας τόνισε ότι στις 27 Νοεμβρίου θα καταθέσει σχετική πρόταση στο υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να εγκριθεί και στην συνέχεια να κατατεθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία.

Ο κύριος Πάλμας είπε επίσης ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στον κανονισμό έχει αποκλειστεί, αφου απειλεί την Ελλάδα και είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο.

Ωστόσο ο κύριος Πάλμας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Τουρκία να εξεύρει τρόπο συμμετοχής στον κανονισμό SAFE, μέσω ευρωπαϊκών εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος.

Αναφερόμενος στην Εθνική Φρουρά, ο κύριος Πάλμας τόνισε ότι το υπουργείο Άμυνας επεξεργάστηκε πρόγραμμα για ανακατανομή θέσεων και υπέδειξε πως πολύ σύντομα θα γίνουν αξιολογήσεις και κρίσεις για ανακατατάξεις σε επίπεδο υπαξιωματικών και αξιωματικών.

Ο κύριος Πάλμας είπε πως θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι οι προαγωγές στην Εθνική Φρουρά θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Πηγή: news.rik.cy

Πυρκαγιά στην Πάφο: Τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο - Αποδεσμεύτηκαν τα ελικόπτερα που είχαν έρθει στην Κύπρο

 24.11.2025 - 11:25

 24.11.2025 - 11:25
Στη γειτονιά των αγγέλων η Σοφία Λουκά - Έφυγε πρόωρα από τη ζωή - Δείτε φωτογραφία

 24.11.2025 - 11:39

 24.11.2025 - 11:39
