Απολαμβάνεις και προσφέρεις: Με κάθε αγορά από τα νέα εορταστικά ροφήματα στα Bean Bar στηρίζετε το Simba Animal Aid Cyprus

Το Bean Bar καλεί τους φίλους του να ενισχύσουν ουσιαστικά το καταφύγιο και τα ζωάκια που δεν γεννήθηκαν τόσο τυχερά ή που κάποια στιγμή χωρίς να φταίνε βρέθηκαν στον δρόμο. Με αφετηρία τη φιλοσοφία του brand για θετικές, καθημερινές πράξεις καλοσύνης, η καμπάνια αξιοποιεί τη γιορτινή περίοδο για να μετατρέψει την εμπειρία Bean Bar σε πράξη στήριξης και αλληλεγγύης κάνοντας πραγματικότητα το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Οι λάτρεις του καφέ μπορούν να απολαύσουν την περίοδο των γιορτών τέσσερις νέες δημιουργίες: το White Toffee Nut Cacao, που αποτελείται από άσπρη σοκολάτα με toffee nut και χειμωνιάτικα μπαχαρικά, το Orange & Cinnamon Cacao, ένα συνδυασμό σοκολάτας γάλακτος με πορτοκάλι και κανέλα, το ζεστό και αρωματικό Butterscotch Wonderland Latte με καραμέλα βουτύρου και κανέλα, και το γιορτινό Gingerbread Star Cookie, που συμπληρώνει ιδανικά τη γλυκιά εμπειρία των ημερών. Για κάθε αγορά από το φετινό γιορτινό μενού, το Bean Bar θα προσφέρει το 20% των εσόδων στο Simba Animal Aid Cyprus, ενισχύοντας άμεσα τις ανάγκες του καταφυγίου.

Παράλληλα, στα Bean Bar που λειτουργούν εντός των Υπεραγορών Αλφαμέγα σε Έγκωμη, Κάψαλο, Metropolis Mall και Ακρόπολης, οι επισκέπτες θα μπορούν να προσφέρουν τροφές, λουριά, παιχνίδια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο συλλογής.

Η καμπάνια περιλαμβάνει επίσης δύο ξεχωριστές δράσεις: όσοι υιοθετήσουν ένα αδέσποτο σκυλάκι από τα συνεργαζόμενα καταφύγια κατά τη διάρκειά της καμπάνιας θα λάβουν δώρο ένα Puppy Starter Kit, ενώ τρεις τυχεροί που θα παραγγείλουν οποιοδήποτε limited edition προϊόν μέσω της εφαρμογής Bean Bar θα κερδίσουν ξηρή τροφή για τρεις μήνες.

«Σε μια περίοδο όπου όλοι αναζητούμε τρόπους να δώσουμε λίγη παραπάνω χαρά, θέλαμε να δημιουργήσουμε μια καμπάνια που θα έχει πραγματικό αντίκτυπο», σημειώνει η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου. «Με το σύνθημα “One sip, one gift, one tail wag at a time”, καλούμε το κοινό μας να συμμετάσχει σε μια συλλογική προσπάθεια που γεμίζει τις γιορτές με αγάπη, ζεστασιά και χαρούμενα ζωάκια. Στηρίζουμε και συνιστούμε την υιοθεσία. Είναι μια μικρή πράξη που θα αλλάξει για πάντα δυο ζωές: Την δική σας και του τετράποδου παντοτινού σας φίλου».

Το Bean Bar συνεχίζει την κοινωνικά υπεύθυνη πορεία του, μετατρέποντας τις γιορτινές απολαύσεις σε πράξεις που κάνουν τη διαφορά. Και σε αυτές τις γιορτές απολαμβάνουμε την εμπειρία Bean Bar μοιράζοντας χαρά και θετικά vibes : «One sip, one gift, one tail wag at a time».