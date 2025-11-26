Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

 26.11.2025 - 11:14
Ευρωπαϊκή Ένωση: Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τις πέντε προτεραιότητες της Κομισιόν στις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Τις πέντε βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν σκιαγράφησε τις αρχές της Ε.Ε καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον συνασπισμό των προθύμων για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, η πρώτη προτεραιότητα της Ε.Ε είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προσφέρει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και θα πρέπει να διασφαλίζει πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα άφηναν τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις. Και αυτό. Σύμφωνα με την πρόεδρο φο ντερ Λάιεν, αφορά τόσο στην αποτροπή όσο και στην ασφάλεια της Ευρώπης, επειδή «η ασφάλεια της Ουκρανίας σημαίνει και ασφάλεια της Ευρώπης». Έτσι, η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές, μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου για την αποτροπή τυχόν μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι ο σεβασμός της κυριαρχίας της Ουκρανίας. «Γνωρίζουμε ότι η νοοτροπία της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει από την εποχή της Γιάλτας, βλέποντας την ήπειρό μας με όρους σφαιρών επιρροής. Επομένως, πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διάλυση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους και ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων, ανοίγουμε τις πόρτες για περισσότερους πολέμους αύριο και δεν μπορούμε να αφήσουμε να συμβεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ίδια, «κυριαρχία σημαίνει επίσης ότι μπορείς να επιλέξεις το δικό σου μέλλον. Η Ουκρανία έχει επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο που έχει ήδη οδηγήσει σε μερική ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά μας και στη βιομηχανική μας βάση στον τομέα της άμυνας και αυτή είναι μόνο η αρχή ενός ταξιδιού. Το μέλλον της Ευρώπης συνδέεται με το μέλλον της Ουκρανίας και, ως εκ τούτου, το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρόκειται μόνο για θέμα πεπρωμένου. Πρόκειται για ένα βασικό και ουσιαστικό μέρος οποιουδήποτε πλαισίου εγγύησης ασφάλειας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το υλοποιήσουμε μαζί».

Η τρίτη προτεραιότητα για την ΕΕ είναι η διασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, καθώς ελλείψει οποιασδήποτε πραγματικής πρόθεσης της Ρωσίας να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, είναι σαφές ότι η Ε.Ε πρέπει να υποστηρίξει την Ουκρανία για να αμυνθεί, και αυτό ξεκινά με τη διασφάλιση ότι διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα.

«Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμευτήκαμε να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027 για αυτό το θέμα, εμείς, η Επιτροπή, παρουσιάσαμε ένα έγγραφο επιλογών. Αυτό περιλαμβάνει μια επιλογή για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Το επόμενο βήμα είναι τώρα η Επιτροπή να παρουσιάσει ένα νομικό κείμενο, το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενο δεν θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό».

Η τέταρτη προτεραιότητα είναι όποιος κι αν είναι ο σχεδιασμός μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συνθήκης, θα πρέπει να είναι σαφές ότι μεγάλο μέρος της εφαρμογής θα εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους του ΝΑΤΟ, είτε πρόκειται για εγγυήσεις ασφαλείας είτε για κυρώσεις, χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, την ενσωμάτωση στην ενιαία αγορά ή την ένταξη στην ΕΕ. «Μία αρχή έχει γίνει δεκτή. Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη, τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ».

Η πέμπτη και τελευταία προτεραιότητα στην οποία επικεντρώθηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η επιστροφή στην Ουκρανία, κάθε παιδιού που έχει απαχθεί από τη Ρωσία. «Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια των οποίων η μοίρα είναι άγνωστη, παγιδευμένα στη Ρωσία από τη Ρωσία. Δεν θα τα ξεχάσουμε. Υπάρχουν χιλιάδες μητέρες και πατέρες που δεν έχουν σταματήσει ποτέ να ελπίζουν, δεν έχουν σταματήσει ποτέ να αγωνίζονται για να φέρουν πίσω τα παιδιά τους και η Ευρώπη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την προσπάθειά της να το πετύχει αυτό», δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

