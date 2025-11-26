Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση: «Μπλόκο» στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το Eυρωκοινοβούλιο

 26.11.2025 - 15:06
Ευρωπαϊκή Ένωση: «Μπλόκο» στα social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών αποφάσισε το Eυρωκοινοβούλιο

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε σήμερα στο Στρασβούργο μια μη νομοθετική πρόταση για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένου ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας 16 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνική δικτύωσης και απαγορεύσεων των πιο επιβλαβών πρακτικών που προκαλούν εθισμό.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν με 483 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 86 αποχές, προτείνουν μια εναρμονισμένη ελάχιστη ηλικία στην ΕΕ και συγκεκριμένα τα 16 έτη, για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις πλατφόρμες χρήσης βίντεο και τα δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας παράλληλα την πρόσβαση σε παιδιά ηλικίας 13 έως 16 ετών με τη συγκατάθεση των γονέων.

Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης την απαγόρευση των πιο επιβλαβών πρακτικών που προκαλούν εθισμό και προεπιλεγμένη απενεργοποίηση άλλων λειτουργιών εθισμού για ανηλίκους, την απαγόρευση ιστότοπων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, τη δράση για την αντιμετώπιση τεχνολογιών , όπως οι στοχευμένες διαφημίσεις.

Ακόμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την προστασία των ανηλίκων από την εμπορική εκμετάλλευση , μεταξύ άλλων απαγορεύοντας στις πλατφόρμες να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για την άσκηση επιρροής από παιδιά (παιδιά που ενεργούν ως influencers) και επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των ηθικών και νομικών προκλήσεων που θέτουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των deepfakes.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι δεσμευτική, αλλά πρόκειται για μια σαφή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση.

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενισχύει την τρέχουσα διαπραγμάτευση εντός της Ε.Ε, στην οποία ηγείται η Ελλάδα και έχει ήδη την υποστήριξη της Γαλλίας και της Ισπανίας, και η οποία προβλέπει τον καθορισμό νέων κανόνων από την ΕΕ για τον μαζικό περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής διάρκειας online παραμονής.

Το ζήτημα έχει της απαγόρευσης χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 16 ετών, χωρις τη γονική συγκατάθεση, έχει προσελκύσει αυξημένη προσοχή παγκοσμίως, αφότου η Αυστραλία και εν συνεχεία η Μαλαισία και η Δανία, αποφάσισαν να ορίσουν ως ελάχιστη ηλικία τα 16 έτη για την εγγραφή σε λογαριασμούς σε ορισμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους για να περιορίσει την πρόσβαση νέων κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, αλλά προς το παρόν επικεντρώνεται σε πιθανή αναθεώρηση κάποινω οδηγιών. Στη “γλώσσα των Βρυξελλών” η οδηγία, σε αντίθεση με τον κανονισμό, είναι νομοθετική πράξη που ορίζει έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ, εναπόκειται ωστόσο σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Ξεκαθαρίζει τη θέση του ο Σάββας Αγγελίδης - «Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση, δεν εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία»

Θέση για όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο διάστημα, πήρε ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης. 

