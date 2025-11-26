Όλα όσα κατήγγειλε η κρατούμενη: Ερωτικές περιπτύξεις, αξιωματούχοι και υπηρεσιακές μετακινήσεις

Η κατάδικος, που κρατούνταν για υπόθεση ναρκωτικών, υποστήριξε ότι μεταφερόταν επανειλημμένα εκτός Φυλακών με υπηρεσιακό όχημα και οδηγείτο σε συγκεκριμένο διαμέρισμα για ερωτικές περιπτύξεις, κατονομάζοντας γυναίκα αξιωματούχο. Κάποιες από τις αναφορές της, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη διασταυρωθεί, ενώ η ίδια κρατείται πλέον σε αστυνομικά κρατητήρια.

Οι ανακριτές βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία και, όταν ολοκληρωθεί ο φάκελος, θα διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα, με το ενδεχόμενο να προκύψουν ποινικές διώξεις να παραμένει ανοικτό.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους εξέδωσε ανακοίνωση σημειώνοντας εκ μέρους της πρώην διευθύντριας ότι:

«Ουδέποτε περιήλθε εις γνώσιν της, ενώ ευρίσκετο εις την διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, ένα τέτοιο συμβάν, ουδέποτε θα επέτρεπε εν γνώσιν της να ελάμβανε χώρα ένα τέτοιο συμβάν και εν πάσει περιπτώσει απορρίπτει κατηγορηματικά και απερίφραστα τέτοιες ενέργειες».

Προσθέτει επίσης ότι η ίδια «παρακολουθεί έκπληκτη τις εξελίξεις» και «ουδεμία ανάμιξη επιθυμεί», τονίζοντας πως κάποιοι επιχειρούν «να την μπλέξουν και κατ’ αυτό τον τρόπον να την πλήξουν».

Αντίστοιχα, ανακοίνωση εξέδωσε και η νομική εκπρόσωπος της πρώην Ανώτερης Λειτουργού των Φυλακών, Αθηνάς Δημητρίου, επισημαίνοντας ότι:

«Οι νέες “αποκαλύψεις” που συμπωματικά είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας αφορούν ανυπόστατους ισχυρισμούς που έχουν ήδη διερευνηθεί από τον Ανεξάρτητο Ποινικό Ανακριτή, κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη το 2022… δεν προέκυπτε οτιδήποτε μεμπτό εις βάρος της».

Σημειώνει ακόμη ότι η κ. Δημητρίου είχε καταγγείλει περιστατικά διαφθοράς το 2022 και από τότε υπήρξε, όπως αναφέρει, «θύμα αντιποίνων».

Δείτε το βίντεο: