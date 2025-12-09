«Δεν υπάρχει μαγική συνταγή» λέει πρώην στέλεχος του TikTok για την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά στην Αυστραλία

Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 09.12.2025 - 15:34
Ο πρώην γενικός διευθυντής του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη δήλωσε σήμερα ότι η απαγόρευση της χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης από πρόσωπα κάτω των 16 ετών δεν είναι απαραίτητα «μια νίκη για την ασφάλεια», προειδοποιώντας για πολλές «ακούσιες συνέπειες» από το μέτρο.

Η Αυστραλία πρόκειται να γίνει η πρώτη χώρα που θα εφαρμόσει αύριο, Τετάρτη, ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με πλατφόρμες όπως οι Instagram, TikTok και YouTube να υποχρεώνονται να μπλοκάρουν περισσότερους από ένα εκατομμύριο λογαριασμούς, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός αναμενόμενου παγκόσμιου κύματος κανονιστικών ρυθμίσεων.

Σε συνέντευξη που έδωσε ο Ρίτσαρντ Γουότεργουρθ στο ραδιοφωνικό σταθμό του BBC ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το μέτρο αυτό θα λειτουργήσει: «Κοιτάξτε, θα ήθελα πολύ να δω θετικά αποτελέσματα και ξέρετε, πρέπει να κανείς να στηρίξει την πρόθεση που έχει το μέτρο αυτό (...) Αλλά δυστυχώς, η επαγγελματική μου εμπειρία μου λέει ότι αυτό είναι ένα είδος προσέγγισης να βρεθεί μια μαγική συνταγή», απάντησε.

«Όλοι όσοι μιλούν γι' αυτό φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως είναι ο στόχος, ότι υπάρχουν πολλά κενά», σημείωσε

Ο πρώην γενικός διευθυντής του TikTok τόνισε ότι παιδιά θα πουν ψέματα για την ηλικία τους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει οι πλατφόρμες.

Παράλληλα είπε ότι δεν θα μπορούν να συνδέσουν τον λογαριασμό τους με τον λογαριασμό των γονέων τους και δεν θα έχουν τη σωστή συνιστώμενη ροή περιεχομένου.

«Νομίζω ότι θα έχει πολλές ακούσιες συνέπειες και, δυστυχώς, δεν νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητα μια νίκη για την ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συζήτησε την τεχνολογία επαλήθευσης ηλικίας, σημειώνοντας ότι αυτή έχει «βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου».

«Αλλά ξέρετε, η επαλήθευση ηλικίας έρχεται με τις δικές της, και πάλι, ακούσιες συνέπειες», τόνισε. «Χρειάζεται να συλλέγεις δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, για να το κάνεις αυτό και αυτό είναι μια πρόκληση και όχι κάτι που πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν, ας πούμε, εταιρείες να διατηρούν βιομετρικά δεδομένα. Το να πρέπει να το κάνεις αυτό δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα, οπότε... δεν είναι μια μαγική συνταγή».

Ο Γουότεργορθ ήταν γενικός διευθυντής του TikTok στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη από το 2019 έως το 2024.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

Με στόχο τη δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.  

