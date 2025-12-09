Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

 09.12.2025 - 15:29
Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

Εκατό πακέτα χριστουγεννιάτικων τροφίμων προσέφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρνακας ο ΕΟΑ Λάρνακας και δύο εταρείες. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΑ «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η κάλυψη βασικών αναγκών άπορων οικογενειών και η ενίσχυση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας». 

Αναφέρεται πως «τα είδη τροφίμων αποτελούν μια ευγενική προσφορά των εταιριών Ιωάννης Ζορπά & Υιοί και Θεόκλητος Ζορπάς & Υιοί (Οι Αθηαινίτες) τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη στήριξή τους». 

Η παράδοση των πακέτων έγινε από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών, Πέτρου Ζορπά, Παναγιώτη Ζορπά και Θεόκλητου Ζορπά. Τα προϊόντα παρέλαβαν ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Γιώργος Γερασίμου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων, Δημοτική Σύμβουλος, Μαρία Χάμπου. 

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, καταλήγει η ανακοίνωση, «βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες μας ώστε καμία οικογένεια να μη στερηθεί τα απαραίτητα. Μικρές πράξεις προσφοράς μπορούν να έχουν ουσιαστική σημασία και βαθιά θετική επίδραση στην καθημερινότητα όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Φούλλα Στυλιανού: Ήταν μόλις 64 ετών - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας
Νέα απάτη στο όνομα της Αστυνομίας - Πώς προσπαθούν να σας ξεγελάσουν και τι να προσέξετε
Οι 4 νέες κορεάτικες σειρές του Netflix που αξίζουν μία θέση στη watchlist σου
Επίσημα τέλος γι' αυτούς τους τηλεφωνικούς αριθμούς από αύριο - Γιατί θα τεθούν εκτός λειτουργίας και τι προνοεί νομοθεσία
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025
Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της! Τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελλάδα: 13χρονος μπήκε σε σχολείο και χτύπησε στο πρόσωπο 12χρονο

 09.12.2025 - 15:21
Επόμενο άρθρο

«Δεν υπάρχει μαγική συνταγή» λέει πρώην στέλεχος του TikTok για την απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά στην Αυστραλία

 09.12.2025 - 15:34
ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

Με στόχο τη δημιουργία δεδομένων για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, μεταβαίνει στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

ΠτΔ: «Χάσαμε 2,5 χρόνια με τον Τατάρ, ελπίζω η συνάντηση με τον Ερχιουρμάν να αγγίξει ένα ουσιαστικό θέμα»

  •  09.12.2025 - 13:38
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Κανείς δεν περίμενε θετικά σχόλια από την αντιπολίτευση – Η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρο ιδεοπολιτικό πλαίσιο»

  •  09.12.2025 - 12:23
Χαμός με τον BYRON: Η επαρχία που πήρε τη σκυτάλη στις πλημμύρες – Νέοι δρόμοι-ποτάμια – Δείτε βίντεο

Χαμός με τον BYRON: Η επαρχία που πήρε τη σκυτάλη στις πλημμύρες – Νέοι δρόμοι-ποτάμια – Δείτε βίντεο

  •  09.12.2025 - 14:54
Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

  •  09.12.2025 - 15:29
Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Αναβαθμίστηκε σε πορτοκαλί η προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  09.12.2025 - 16:01
Video: Αγέλη σκύλων «κόβει βόλτες» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

Video: Αγέλη σκύλων «κόβει βόλτες» στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού

  •  09.12.2025 - 15:43
Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

Ο Γενικός Ελεγκτής με περούκα και γυαλιά σε λεωφορείο – Δείτε την viral φωτογραφία – Πώς απαντά η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  09.12.2025 - 12:34
Σταφυλίδης: «Έφυγα από το σπίτι και έκλαιγα – Τον Πάμπλο Γκαρσία τον είχα συμπαίκτη, δεν μπορούσες να πεις κουβέντα...»

Σταφυλίδης: «Έφυγα από το σπίτι και έκλαιγα – Τον Πάμπλο Γκαρσία τον είχα συμπαίκτη, δεν μπορούσες να πεις κουβέντα...»

  •  09.12.2025 - 14:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα