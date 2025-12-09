Κίνηση ανθρωπιάς: Στηρίζει 100 άπορες οικογένειες ο ΕΟΑ - Μαζί του και δύο εταιρείες

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΑ «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η κάλυψη βασικών αναγκών άπορων οικογενειών και η ενίσχυση συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε συνθήκες κοινωνικής και οικονομικής ευαλωτότητας».

Αναφέρεται πως «τα είδη τροφίμων αποτελούν μια ευγενική προσφορά των εταιριών Ιωάννης Ζορπά & Υιοί και Θεόκλητος Ζορπάς & Υιοί (Οι Αθηαινίτες) τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη στήριξή τους».

Η παράδοση των πακέτων έγινε από τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, παρουσία εκπροσώπων των εταιρειών, Πέτρου Ζορπά, Παναγιώτη Ζορπά και Θεόκλητου Ζορπά. Τα προϊόντα παρέλαβαν ο υπεύθυνος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Γιώργος Γερασίμου και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Προσφυγικών Θεμάτων, Δημοτική Σύμβουλος, Μαρία Χάμπου.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας, καταλήγει η ανακοίνωση, «βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες μας ώστε καμία οικογένεια να μη στερηθεί τα απαραίτητα. Μικρές πράξεις προσφοράς μπορούν να έχουν ουσιαστική σημασία και βαθιά θετική επίδραση στην καθημερινότητα όσων αντιμετωπίζουν δυσκολίες».