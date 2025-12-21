VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha, ο 36χρονος, που έπεσε θύμα, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και ναρκωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 7μ.μ. χθες, Σάββατο, και ενώ 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο μετέφερε τον 36χρονο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός προσώπου εξέδωσε η Αστυνομία.

