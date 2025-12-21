VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 7μ.μ. χθες, Σάββατο, και ενώ 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.
Ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο μετέφερε τον 36χρονο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».