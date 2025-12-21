Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

 21.12.2025 - 21:04
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

Ραγδαίες εξελίξεις βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Alpha, ο 36χρονος, που έπεσε θύμα, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για διάφορες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και ναρκωτικά.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 36χρονος - Φέρει τραύμα στην ωμοπλάτη

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 7μ.μ. χθες, Σάββατο, και ενώ 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στο σημείο μετέφερε τον 36χρονο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία. Αυτή τη στιγμή το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αυτός είναι ο 30χρονος που καταζητείται για την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Δείτε φωτογραφία του

Την ίδια στιγμή, ένταλμα σύλληψης εναντίον ενός προσώπου εξέδωσε η Αστυνομία.

Δείτε το ρεπορτάζ:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή οδοντίατρος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο
«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη
VIDEO: Γαϊδούρι «έκλεψε τις παραστάσεις» με τις μεταμεσονύχτιες Χριστουγεννιάτικες βόλτες του σε κεντρικό δρόμο
Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

 21.12.2025 - 20:36
Επόμενο άρθρο

Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

 21.12.2025 - 21:25
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

  •  21.12.2025 - 16:24
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

  •  21.12.2025 - 21:04
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

  •  21.12.2025 - 20:36
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

  •  21.12.2025 - 17:16
Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

  •  21.12.2025 - 21:25
Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

  •  21.12.2025 - 21:50
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

  •  21.12.2025 - 16:41
Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

  •  21.12.2025 - 18:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα