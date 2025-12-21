Ecommbx
Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

 21.12.2025 - 21:25
Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

«Στόχος μας είναι να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη και κανένα παιδί να μην μείνει χωρίς μέλλον», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στο πλαίσιο εκδηλώσεων στα κατεχόμενα για την επέτειο των γεγονότων του Δεκεμβρίου του 1963.

Ο κ. Έρχιουρμαν παρέστη σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο μνημείο στην κατεχόμενη Λευκωσία. Κατά την υπογραφή του ειδικού βιβλίου του μνημείου, σημείωσε ότι ο αγώνας που δόθηκε στο παρελθόν οφείλει να οδηγήσει σε ένα μέλλον με ασφάλεια και ισότητα, μακριά από την αβεβαιότητα.

Στο μήνυμά του, ο Τουρκοκύπριος πολιτικός αναφέρθηκε στη βαριά ευθύνη της σημερινής γενιάς να κληροδοτήσει στα παιδιά ένα αύριο γεμάτο ελπίδα και γαλήνη. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι υπάρχει ένα χρέος για τη διασφάλιση ενός πιο δίκαιου και ανθρώπινου μέλλοντος, ως ένδειξη σεβασμού προς όσους θυσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των γεγονότων εκείνης της περιόδου.

Με αφορμή την επέτειο των γεγονότων του 1963, δηλώσεις και αναφορές έγιναν και από άλλους Τουρκοκύπριους πολιτικούς.

Παράλληλα, σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στα γεγονότα της περιόδου 21-25 Δεκεμβρίου 1963 και επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας για το Κυπριακό και την προστασία των δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Παρόμοιο μήνυμα εξέδωσε και ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

