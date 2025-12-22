Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: Καθοριστική τομή για ένα δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό σύστημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: Καθοριστική τομή για ένα δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό σύστημα

 22.12.2025 - 15:24
ΠτΔ: Καθοριστική τομή για ένα δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό σύστημα

Μετά την ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανακοινωθέν του, κάνει λόγο για μια ιστορική μεταρρύθμιση που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας.

Όπως τονίζει, η νέα φορολογική πολιτική μειώνει ουσιαστικά το φορολογικό βάρος, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στηρίζει έμπρακτα τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και την επιχειρηματικότητα.

Αυτούσιες οι δηλώσεις του:

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, πορευόμαστε με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες, ισχυρό ιδεολογικο-πολιτικό προσανατολισμό και προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματός μας που εδράζεται στον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Στόχος μας: ένα κράτος σύγχρονο, κοινωνικά ευαίσθητο, οικονομικά ισχυρό και εθνικά περήφανο.

Ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της διακυβέρνησής μας είναι και ο εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξη του κράτους του 1960 μέσα από τολμηρές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, ενισχύουν τη διαφάνεια, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φορολογική μεταρρύθμιση που προωθήσαμε, και που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα. Πρόκειται μια άλλη καθοριστική τομή για το μέλλον της χώρας μας. Μια μεταρρύθμιση που διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα.

Με τη μεταρρύθμιση μειώνουμε ουσιαστικά το φορολογικό βάρος και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Το αφορολόγητο εισόδημα καθορίζεται στις 22.000 ευρώ, ενώ, ανάλογα με τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, προσφέρεται η δυνατότητα πρόσθετων φοροαπαλλαγών, οι οποίες για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά μπορούν να ανέλθουν συνολικά μέχρι και τις 10.000 ευρώ επιπλέον. Την ίδια στιγμή, στηρίζεται η οικογένεια, ενισχύεται η μεσαία τάξη, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών μας. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, μειώνοντας τον φόρο επί των πραγματικών μερισμάτων από το 17% στο 5% και διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Το όφελος επιστρέφει απευθείας στα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Λιγότερο φορολογικό βάρος. Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Φίλες και Φίλοι,

Με αξιοπιστία και θεσμική σοβαρότητα, με ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό, με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, αλλάζουμε τη χώρα μας, πάντα προς όφελος των πολιτών.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν
Γιορτινά τραπέζια: Πόσες θερμίδες έχουν τα αλκοολούχα ποτά που θα επιλέξουμε; Ο «μύθος» και η επιλογή στα κρασιά - Διατροφολόγος στο «Τ»
Αγώνας δρόμου για τα φωτοβολταϊκά - «Δεν ξέρουμε τι θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου» – Αναμονή…μηνών για εγκρίσεις net metering
VIDEO - Πανικός σε πανεπιστήμιο: Κυλιόμενη σκάλα «έτρεχε» με ιλιγγιώδη ταχύτητα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κεραυνός: «Νέα εποχή για την οικονομία – Στήριξη στην οικογένεια και ανάπτυξη»

 22.12.2025 - 15:20
Επόμενο άρθρο

Απόπειρα φόνου και βανδαλισμός κουρείου: Βλέπει σύνδεση η Αστυνομία στη Λεμεσό

 22.12.2025 - 15:42
ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ισραήλ κ. Ισαάκ Χέρτζογκ είχε σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ για μονοήμερη επίσκεψη, για να συμμετάσχει στη 10η Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Κύπρου -Ελλάδας – Ισραήλ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

ΠτΔ στο Ισραήλ: Συναντήθηκε με τον Χέρτζογκ - Ακολουθεί ο Νετανιάχου

  •  22.12.2025 - 17:28
Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

Θανατηφόρο στον αυτοκινητόδρομο: Συνελήφθη ο 64χρονος οδηγός του βαν - Τα αδικήματα που αντιμετωπίζει

  •  22.12.2025 - 16:44
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - Αλλάζει μετά από πενήντα χρόνια

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Πράσινο φως από Βουλή για το νέο σύστημα - Αλλάζει μετά από πενήντα χρόνια

  •  22.12.2025 - 17:22
Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

Ψηφίστηκε η φορολογική μεταρρύθμιση: Αφορολόγητο €22.000 και μεγάλες αλλαγές από το 2026

  •  22.12.2025 - 14:37
Απόπειρα φόνου και βανδαλισμός κουρείου: Βλέπει σύνδεση η Αστυνομία στη Λεμεσό

Απόπειρα φόνου και βανδαλισμός κουρείου: Βλέπει σύνδεση η Αστυνομία στη Λεμεσό

  •  22.12.2025 - 15:42
Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία

Εδώ δούλευε ο εργαζομένος που απολύθηκε επειδή έκανε παρατήρηση σε πελάτη για στάθμευση σε θέση ΑμεΑ - Τι λέει η εταιρεία

  •  22.12.2025 - 16:22
Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

  •  22.12.2025 - 14:00
Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάρος (της ημέρας) 

  •  22.12.2025 - 13:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα