ΠτΔ: Καθοριστική τομή για ένα δίκαιο και σύγχρονο φορολογικό σύστημα

Όπως τονίζει, η νέα φορολογική πολιτική μειώνει ουσιαστικά το φορολογικό βάρος, αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στηρίζει έμπρακτα τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και την επιχειρηματικότητα.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας, πορευόμαστε με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες, ισχυρό ιδεολογικο-πολιτικό προσανατολισμό και προσήλωση στην υλοποίηση του προγράμματός μας που εδράζεται στον κοινωνικό φιλελευθερισμό.

Στόχος μας: ένα κράτος σύγχρονο, κοινωνικά ευαίσθητο, οικονομικά ισχυρό και εθνικά περήφανο.

Ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της διακυβέρνησής μας είναι και ο εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξη του κράτους του 1960 μέσα από τολμηρές, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, ενισχύουν τη διαφάνεια, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα, αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φορολογική μεταρρύθμιση που προωθήσαμε, και που η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σήμερα. Πρόκειται μια άλλη καθοριστική τομή για το μέλλον της χώρας μας. Μια μεταρρύθμιση που διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα.

Με τη μεταρρύθμιση μειώνουμε ουσιαστικά το φορολογικό βάρος και αυξάνουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Το αφορολόγητο εισόδημα καθορίζεται στις 22.000 ευρώ, ενώ, ανάλογα με τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, προσφέρεται η δυνατότητα πρόσθετων φοροαπαλλαγών, οι οποίες για ένα νοικοκυριό με δύο παιδιά μπορούν να ανέλθουν συνολικά μέχρι και τις 10.000 ευρώ επιπλέον. Την ίδια στιγμή, στηρίζεται η οικογένεια, ενισχύεται η μεσαία τάξη, αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών μας. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων, μειώνοντας τον φόρο επί των πραγματικών μερισμάτων από το 17% στο 5% και διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Το όφελος επιστρέφει απευθείας στα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Λιγότερο φορολογικό βάρος. Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα.

Φίλες και Φίλοι,

Με αξιοπιστία και θεσμική σοβαρότητα, με ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό, με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, αλλάζουμε τη χώρα μας, πάντα προς όφελος των πολιτών.