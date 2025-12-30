Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΠέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν
ΥΓΕΙΑ

Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν

 30.12.2025 - 15:59
Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν

Ο ύπνος δεν μετριέται μόνο σε ώρες αλλά και σε… συνέπεια. Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα ακανόνιστα ωράρια ύπνου και αφύπνισης μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η ΧΑΠ είναι μια διαταραχή κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα στη διάρκεια του ύπνου, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών αρρυθμιών. Παράλληλα, η υπέρταση αφορά σχεδόν τους μισούς ενήλικες και αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medical Internet Research, βασίστηκε σε δεδομένα από ψηφιακούς ανιχνευτές δραστηριότητας (smartwatches και fitness trackers). Οι συσκευές αυτές καταγράφουν στοιχεία όπως ο ύπνος, οι παλμοί και η καθημερινή δραστηριότητα και, όπως φαίνεται, μπορούν να αποκαλύψουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία.

Πώς έγινε η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ενήλικες από όλη την Αμερική, ενώ σχεδόν 400 από αυτούς παρείχαν δεδομένα ύπνου διάρκειας περίπου δύο ετών από τις φορετές συσκευές τους. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης ερωτηματολόγια για την υγεία τους και τις συνήθειες ύπνου, με περίπου το 40% να δηλώνει ότι ανήκει στους «νυχτερινούς τύπους».

Μία ώρα διαφορά αρκεί για να αυξηθεί ο κίνδυνος

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα των οποίων ο ύπνος παρουσίαζε διακύμανση μόλις μίας ώρας από νύχτα σε νύχτα, για παράδειγμα, να κοιμούνται άλλοτε στις 10 και άλλοτε στις 11 το βράδυ, είχαν:

πάνω από διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης υπνικής άπνοιας,
71% μεγαλύτερη πιθανότητα υπέρτασης.

Γιατί έχει σημασία η σταθερότητα του ύπνου

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες συστάσεις εστιάζουν στη διάρκεια του ύπνου (7–9 ώρες τη νύχτα). Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι και η σταθερότητα του ωραρίου παίζει κρίσιμο ρόλο σε παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου, όπως η φλεγμονή, οι διαταραγμένοι ρυθμοί κορτιζόλης και η μεταβολική δυσλειτουργία.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση αναγνώρισης μοτίβων», λέει η Stuti Jaiswal, κύρια συγγραφέας της μελέτης και επίκουρη καθηγήτρια στο Scripps Research, καθώς και νοσοκομειακή ιατρός στο Scripps Clinic. «Επιβεβαιώνουμε ότι αυτές οι συσχετίσεις υπάρχουν και κατανοούμε τους μηχανισμούς. Το επόμενο στάδιο είναι να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία τους».

Συμπέρασμα

Ο ποιοτικός ύπνος δεν αφορά μόνο τη διάρκεια, αλλά και τη σταθερότητα. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις στο ωράριο του ύπνου, όταν γίνονται συστηματικά, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η συνέπεια στο πότε κοιμόμαστε και πότε ξυπνάμε φαίνεται να είναι ένα απλό αλλά ουσιαστικό βήμα πρόληψης.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ
Σοβαρή καταγγελία κατά Χωρεπισκόπου - Έκλεβε λεφτά από σωματείο και τα μετέφερε στους λογαριασμούς του
Προσοχή καταναλωτές: Αποσύρεται αυτό το ελαττωματικό προϊόν - Κίνδυνος ακόμα και για πυρκαγιά - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Υπολειτουργεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό μετα από «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου - Καταστράφηκαν τέντες
Πέθανε ο Χάρης Λεάνδρου Γαβριήλ - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: «Υποδειγματική η συνεργασία με το ΔΗΚΟ»

 30.12.2025 - 15:57
Επόμενο άρθρο

Αναλαμβάνει ο Μάριος Χαραλάμπους

 30.12.2025 - 16:11
ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

ΠτΔ: Η λύση στην παρανομία του σφετερισμού είναι η επίλυση του Κυπριακού - Καταδικάζει τις επιθέσεις κατά γεωργών στη Νεκρή Ζώνη

  •  30.12.2025 - 15:36
Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

Νέο σοβαρό επεισόδιο στη Νεκρή Ζώνη: Τούρκοι στρατιώτες πέταξαν πέτρες και επιχείρησαν σύλληψη Ε/κ γεωργών

  •  30.12.2025 - 12:00
Κέντρο συντονισμού και Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προωθεί η Αστυνομία - Ο στόχος του Αρχηγού

Κέντρο συντονισμού και Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος προωθεί η Αστυνομία - Ο στόχος του Αρχηγού

  •  30.12.2025 - 14:37
Επεισοδιακή η σύλληψη του 44χρονου που πήγε να κάψει μπυραρία στη Λεμεσό - Πώς τον καταδίωξαν οι πολίτες

Επεισοδιακή η σύλληψη του 44χρονου που πήγε να κάψει μπυραρία στη Λεμεσό - Πώς τον καταδίωξαν οι πολίτες

  •  30.12.2025 - 14:52
Ιδού το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού - Η διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «οικονομικού»

Ιδού το κόστος του Πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού - Η διαφορά μεταξύ «πλούσιου» και «οικονομικού»

  •  30.12.2025 - 14:12
Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

Θα βγεις για βόλτα αυτές τις γιορτές; Έτσι θα λειτουργήσουν τα mall της Κύπρου - Αναλυτικά το ωράριο

  •  30.12.2025 - 15:25
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος – Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ανέμους – Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  30.12.2025 - 12:52
Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

Ο Διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες: Το 2025 μέσα από τη ματιά της στήλης (Μέρος Α’)

  •  30.12.2025 - 11:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα