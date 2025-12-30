Πέφτετε για ύπνο κάθε βράδυ και άλλη ώρα; Ποια είναι τα 2 προβλήματα υγείας που σας απειλούν

Η ΧΑΠ είναι μια διαταραχή κατά την οποία η αναπνοή διακόπτεται επανειλημμένα στη διάρκεια του ύπνου, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών αρρυθμιών. Παράλληλα, η υπέρταση αφορά σχεδόν τους μισούς ενήλικες και αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Medical Internet Research, βασίστηκε σε δεδομένα από ψηφιακούς ανιχνευτές δραστηριότητας (smartwatches και fitness trackers). Οι συσκευές αυτές καταγράφουν στοιχεία όπως ο ύπνος, οι παλμοί και η καθημερινή δραστηριότητα και, όπως φαίνεται, μπορούν να αποκαλύψουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία.

Πώς έγινε η μελέτη

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ενήλικες από όλη την Αμερική, ενώ σχεδόν 400 από αυτούς παρείχαν δεδομένα ύπνου διάρκειας περίπου δύο ετών από τις φορετές συσκευές τους. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης ερωτηματολόγια για την υγεία τους και τις συνήθειες ύπνου, με περίπου το 40% να δηλώνει ότι ανήκει στους «νυχτερινούς τύπους».

Μία ώρα διαφορά αρκεί για να αυξηθεί ο κίνδυνος

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άτομα των οποίων ο ύπνος παρουσίαζε διακύμανση μόλις μίας ώρας από νύχτα σε νύχτα, για παράδειγμα, να κοιμούνται άλλοτε στις 10 και άλλοτε στις 11 το βράδυ, είχαν:

πάνω από διπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης υπνικής άπνοιας,

71% μεγαλύτερη πιθανότητα υπέρτασης.

Γιατί έχει σημασία η σταθερότητα του ύπνου

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες συστάσεις εστιάζουν στη διάρκεια του ύπνου (7–9 ώρες τη νύχτα). Ωστόσο, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι και η σταθερότητα του ωραρίου παίζει κρίσιμο ρόλο σε παράγοντες καρδιαγγειακής νόσου, όπως η φλεγμονή, οι διαταραγμένοι ρυθμοί κορτιζόλης και η μεταβολική δυσλειτουργία.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση αναγνώρισης μοτίβων», λέει η Stuti Jaiswal, κύρια συγγραφέας της μελέτης και επίκουρη καθηγήτρια στο Scripps Research, καθώς και νοσοκομειακή ιατρός στο Scripps Clinic. «Επιβεβαιώνουμε ότι αυτές οι συσχετίσεις υπάρχουν και κατανοούμε τους μηχανισμούς. Το επόμενο στάδιο είναι να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να βελτιώσουν την υγεία τους».

Συμπέρασμα

Ο ποιοτικός ύπνος δεν αφορά μόνο τη διάρκεια, αλλά και τη σταθερότητα. Ακόμη και μικρές αποκλίσεις στο ωράριο του ύπνου, όταν γίνονται συστηματικά, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η συνέπεια στο πότε κοιμόμαστε και πότε ξυπνάμε φαίνεται να είναι ένα απλό αλλά ουσιαστικό βήμα πρόληψης.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr