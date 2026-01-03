Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειες οι σοροί τεσσάρων νέων από τη φωτιά στο Κραν Μοντανά

 03.01.2026 - 12:52
Στην ταυτοποίηση των πρώτων θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation», στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά προχώρησαν οι αρχές της Ελβετίας, παραδίδοντας τις σορούς στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Βαλέ, ύστερα από εκτεταμένη και εντατική διαδικασία αναγνώρισης που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ώρες, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση τεσσάρων Ελβετών υπηκόων. Πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 18 και 16 ετών.

Η διαδικασία αναγνώρισης έγινε με τη συνδρομή ειδικών μονάδων ταυτοποίησης θυμάτων μαζικών καταστροφών (DVI), καθώς και του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που προκάλεσε η φωτιά. Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων ιατροδικαστικών και διοικητικών ενεργειών, οι σοροί παραδόθηκαν επισήμως στις οικογένειες των θυμάτων.

Η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι ελβετικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή παραβίασης των κανόνων ασφαλείας.

Πηγή: protothema.gr

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν γύρω από την υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον 36χρονου Σύριου που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου έξω από Κουρείο στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

