Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Γιώργος Βασιλείου – Ποια η κατάσταση της υγείας του
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Γιώργος Βασιλείου – Ποια η κατάσταση της υγείας του

 08.01.2026 - 08:34
Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Γιώργος Βασιλείου – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοσηλεύεται ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσηλευτήριο την Τρίτη, 6 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, η κατάσταση της υγείας του κ. Βασιλείου κρίνεται σοβαρή. Όπως ανέφερε, ο πρώην Πρόεδρος εισήχθη στο Νοσοκομείο την Τρίτη, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τα αίτια της νοσηλείας του.

Ο Γιώργος Βασιλείου είναι 94 ετών και διετέλεσε τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1988-1993.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, ενώ προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν με περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρκαγιά σε οικία τα ξημερώματα: Στο νοσοκομείο μια γυναίκα που εισέπνευσε καπνούς
Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού
Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέθανε ο Αντρέας Μελετίου: Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας

 08.01.2026 - 08:07
Επόμενο άρθρο

Άντρεα Κυριάκου: Μας δείχνει το πριν και το μετά της αισθητικής επέμβασης στο στήθος - Δείτε φωτογραφία

 08.01.2026 - 08:38
Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Η τελετή έναρξης της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ΘΟΚ δεν ήταν απλώς μια επίσημη εκδήλωση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

Όταν η Ευρώπη μιλά για αρχές, αλλά φοβάται τις συνέπειες - Η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας- Τα μηνύματα και το στοίχημα της Λευκωσίας

  •  08.01.2026 - 06:33
Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

Συνέρχεται εκτάκτως η Ιερά Σύνοδος: Στο μικροσκόπιο Τυχικός, καταστατικές αλλαγές και μοναχοί Αββακούμ

  •  08.01.2026 - 08:00
Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

Στα «ύψη» ο αριθμός επιβατών που ταξιδεύει αεροπορικώς - Οι τομείς που κρατούν την «πρωτιά» και τι ισχύει για την Κύπρο

  •  08.01.2026 - 06:53
Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν

Χειροπέδες σε 7 πρόσωπα και δεκάδες καταγγελίες από τις στοχευμένες επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Τι αφορούν

  •  08.01.2026 - 06:45
Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Έρχονται καταιγίδες, τσουχτερό κρύο, χαλάζι και χιόνια: Το σκηνικό μέχρι την Κυριακή - Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

  •  08.01.2026 - 06:20
Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα»: Πού έχει σήμερα κίνηση; Δες LIVE ποιοι δρόμοι «κοκκινίζουν» για να τους αποφύγεις

  •  08.01.2026 - 07:13
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

  •  08.01.2026 - 06:59
Ο Καράκας της υπόθεσης

Ο Καράκας της υπόθεσης

  •  07.01.2026 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα