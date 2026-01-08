Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο Γιώργος Βασιλείου – Ποια η κατάσταση της υγείας του

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, η κατάσταση της υγείας του κ. Βασιλείου κρίνεται σοβαρή. Όπως ανέφερε, ο πρώην Πρόεδρος εισήχθη στο Νοσοκομείο την Τρίτη, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τα αίτια της νοσηλείας του.

Ο Γιώργος Βασιλείου είναι 94 ετών και διετέλεσε τρίτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας την περίοδο 1988-1993.

Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του, ενώ προς το παρόν δεν έχει εκδοθεί επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν με περισσότερες λεπτομέρειες.