Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤρόμος στο Παρίσι: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι - Τουλάχιστον 19 τραυματίες
ΔΙΕΘΝΗ

Τρόμος στο Παρίσι: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι - Τουλάχιστον 19 τραυματίες

 18.01.2026 - 18:10
Τρόμος στο Παρίσι: Κατέρρευσε όροφος κτιρίου κατά τη διάρκεια πάρτι - Τουλάχιστον 19 τραυματίες

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, έπειτα από κατάρρευση διαμερίσματος σε πολυκατοικία στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Κυριακής (18/1). Οι εισαγγελικές Αρχές άνοιξαν έρευνα για τη διερεύνηση των αιτίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες των γαλλικών μέσων, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ειδοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στις 00:20, όταν διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Amelot κατέρρευσε. Την ώρα του ατυχήματος, στο συγκεκριμένο διαμέρισμα βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι με τη συμμετοχή περίπου 50 ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις με 125 πυροσβέστες και περίπου 40 οχήματα.

Το άτομο το οποίο είναι σοβαρά τραυματισμένο, εντοπίστηκε θαμμένο στα ερείπια χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο οι πυροσβέστες κατάφεραν να το επαναφέρουν και να το μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό το οποίο έγινε στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού τοποθετήθηκε και η δήμαρχος της πόλης Αν Ινταλγκό, η οποία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ευχαριστώντας παράλληλα «θερμά τους πυροσβέστες, τα σωστικά συνεργεία και την πολιτική προστασία για την ολονύχτια κινητοποίησή τους».

Λόγω της κατάρρευσης, το κτίριο της οδού Amelot καθώς και δύο γειτονικά εκκενώθηκαν προληπτικά. 

Η αστυνομική διεύθυνση Παρισιού διευκρίνισε ότι μετά το συμβάν πραγματοποιήθηκε υποστύλωση του τέταρτου ορόφου και πλήρης έλεγχος του κτιρίου, επισημαίνοντας ότι η γενική δομή του δεν υπέστη περαιτέρω ζημιές από την κατάρρευση του πατώματος.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης
Θλίψη σε χωριό της Λευκωσίας: Πέθανε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου - Δείτε φωτογραφία
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία
Καρναβάλι Λεμεσού: Από τους Μαριάτσι στα Pokémon και την Ballerina Cappuccina - Δείτε τις πρώτες στολές
Χ. Χρίστου στο «T»: «Αυτοί που στρέφονται εναντίον του ΕΛΑΜ, είναι αυτοί που κατέστρεψαν την Κύπρο... Ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, οδήγησε το ΑΚΕΛ στην εξουσία»
Έψαχναν καταζητούμενο πρόσωπο και εντόπισαν σφαίρες - Τέσσερις συλλήψεις για την άγρια συμπλοκή στη Λάρνακα
Ψάχνεις τι θα δεις στο Netflix; Αυτό είναι το top5 των σειρών και ταινιών που προτιμούν οι Κύπριοι – Trailer και Βαθμολογίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ζορίστηκε η Ομόνοια κόντρα στην αξιόμαχη Ανόρθωση, αλλά πήρε το τρίποντο και ξέφυγε από την Πάφο!

 18.01.2026 - 17:56
Επόμενο άρθρο

Πέθανε ο Μιχάλης Φιλίππου: Πότε θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία

 18.01.2026 - 18:29
Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Στην Κύπρο πριν το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι στην παρουσία της θα πρέπει να γίνει κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

Θέλει κοινή συνάντηση με Έρχιουρμαν στην παρουσία Ολγκίν ο Πρόεδρος - «Καμία αδράνεια, τρέχουν οι εξελίξεις»

  •  18.01.2026 - 12:33
ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

ΠτΔ για επεισόδια στη Λάρνακα - «Απέλαση και stop list σε αλλοδαπούς που εμπλέκονται, υπάρχει ανάγκη για παραδειγματική τιμωρία»

  •  18.01.2026 - 12:18
Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον φόνο: Άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του θείου του - Τι ισχυρίστηκε ο 30χρονος

  •  18.01.2026 - 12:50
Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

Απόπειρα φόνου: Μπήκε από το μπαλκόνι, επιτέθηκε με μπαλτά και του έκοψε τον αντίχειρα- Συγκλονίζει η μαρτυρία της 46χρονης

  •  18.01.2026 - 15:15
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Συνεχή παρουσία Αστυνομίας ανακοίνωσαν Φυτιρής-Βύρας - «Κρίση που περνά ο τόπος»

  •  18.01.2026 - 16:10
Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

Λετυμπιώτης: «Η πρόσκληση Τραμπ δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις για Κύπρο»

  •  18.01.2026 - 14:43
Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

Συντονισμένη επιχείρηση: Χειροπέδες σε πάνω από 30 παράνομους αλλοδαπούς σε έξι ώρες - Απελάθηκαν ήδη οι επτά

  •  18.01.2026 - 16:28
Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

Έγκυος η Στυλιάνα Αβερκίου; Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν την υποψία

  •  18.01.2026 - 16:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα