Η Δέσποινα Βανδή, πιο εξομολογητική από ποτέ και αποκλειστικά, «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA»

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στις 11 το βράδυ, ο Τάσος Τρύφωνος υποδέχεται την Ελληνίδα σούπερ σταρ σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που θα συζητηθεί, με αφορμή τη μεγάλη της ερωτική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στις 16 Φεβρουαρίου με τίτλο «Όσα Αγαπάω».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μιλάει για τα 32 χρόνια καριέρας της, το δύσκολο ξεκίνημα της, τη μητρότητα, τα σχόλια για το ντύσιμο της, την απόφαση της να αποχωρήσει από συναυλία στην Τουρκία λόγω του πανό με το πρόσωπο του Κεμάλ Αττατούρκ, ενώ αποκαλύπτει ότι δέχθηκε απειλές και φοβόταν για τη ζωή της.

Εξομολογείται τι είδε και τι ένιωσε όταν είδε τον Βασίλη Μπισμπίκη και πως είναι ο έρωτας μετά τα 50, αλλά και ποια ήταν η στάση των παιδιών της απέναντι στη νέα της σχέση.

Η Δέσποινα Βανδή πιο εξομολογητική από ποτέ και σε μια συνέντευξη που δεν πρέπει να χάσετε, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, στις 11 το βράδυ, στον ALPHA Κύπρου.