«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

Η συζήτηση δεν περιορίζεται στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης -όπου τα σχόλια είναι εκατοντάδες- αλλά επεκτείνεται στην κοινωνία και στους πολιτικούς κύκλους, τόσο στην Πάφο όσο και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί, όπως υποστηρίζει η Άννη, η τεκμηρίωση με αποκαλυπτικά έγγραφα Νοσοκομείου, τα οποία φέρονται να εμπλέκουν τον Δήμαρχο σε υπόθεση ξυλοδαρμού της συζύγου του πριν από μερικά χρόνια. Εφόσον οι ισχυρισμοί και οι αποκαλύψεις ευσταθούν, τότε μιλάμε για τη δεύτερη αποκάλυψη υπόθεσης ξυλοδαρμού από πολιτικό πρόσωπο μέσα σε λίγες ημέρες. Ένα γεγονός που δοκιμάζει θεσμούς, αντοχές και αντανακλαστικά.

Παράλληλα, η πρόσφατη στάση των Αρχών στην υπόθεση Σύκα, με διερεύνηση παρά την απουσία παραπόνου και με απόφαση Δικαστηρίου για άρση ασυλίας, δημιουργεί σοβαρό προηγούμενο. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης επιβάλλει τη διερεύνηση ακόμη και μετά την απόσυρση παραπόνου, θέση που ενισχύθηκε και από τη τοποθέτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα ότι, σε περιπτώσεις κακοποίησης χωρίς παραπονούμενο, η διερεύνηση επιβάλλεται ακόμη πιο έντονα.

Ενδιαφέρον προκαλεί και ο χειρισμός από την ηγεσία του ΔΗΣΥ: στην υπόθεση Σύκα υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά, ενώ για τα έγγραφα που φέρονται να αφορούν τον Φαίδωνα Φαίδωνος, η Αννίτα Δημητρίου και η ηγεσία τηρούν μέχρι στιγμής σιγή. Σημειώνεται επίσης ότι ούτε ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση.

Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία αντιδρά έντονα. Και όσο οι απαντήσεις καθυστερούν, τα ερωτήματα-και η απαίτηση για διαφάνεια- πολλαπλασιάζονται.