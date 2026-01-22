Ecommbx
Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ

 22.01.2026 - 22:57
Δημοσκόπηση Alpha: Οριζόντια απογοήτευση στα κόμματα, αντοχή στην πίεση και άνοδος για Κυβέρνηση και ΠτΔ

Με το βλέμμα στραμμένο στην αναμέτρηση του Μαΐου 2026, η νέα δημοσκόπηση του Alpha αποκαλύπτει τις πρώτες σοβαρές μετατοπίσεις στο κομματικό οικοδόμημα της Κύπρου. Η πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται σε ένα κρίσιμο «crash test» για την αντοχή των παραδοσιακών δυνάμεων και τη δυναμική των νέων παικτών.

​Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν μια Βουλή πολλών ταχυτήτων, όπου η πρωτιά φαίνεται να αποκτά ξεκάθαρο χρώμα, ενώ η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις και την είσοδο νέων σχηματισμών στο νομοθετικό σώμα προμηνύεται αμφίρροπη. Με το ενδιαφέρον των πολιτών για τις βουλευτικές εκλογές να παραμένει απρόσμενα υψηλό στο 67%, τα κόμματα καλούνται πλέον να πείσουν ένα εκλογικό σώμα που εμφανίζεται πιο δύσπιστο από ποτέ, θέτοντας ως προτεραιότητα την οικονομία, το κυπριακό και την πάταξη της διαφθοράς.

Πρόθεση ψήφου και παράσταση νίκης

Η πρόθεση ψήφου αναδεικνύει ως πρώτο κόμμα τον Δημοκρατικό Συναγερμό με διαφορά μιας και πλέον ποσοστιαίας μονάδας από το ΑΚΕΛ. Την τρίτη θέση φαίνεται να «κλειδώνει» το ΕΛΑΜ και ακολουθούν Άλμα και Άμεση Δημοκρατία, με μικρή διαφορά μεταξύ τους.

Το ΔΗΚΟ μετατοπίζεται στην έκτη θέση, ενώ το Volt δείχνει να κερδίζει τη μάχη για είσοδο στα έδρανα της Βουλής. Χαμηλά ποσοτά καταγράφουν τα σημερινά κοινοβουλευτικά κόμματα ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι, ενώ Κυνηγοί, Κόμμα για τα Ζώα και ΔΗΜΑΛ λαμβάνουν κάτω από 1,5%.

Το «αγκάθι» της διαφθοράς και η κρίση εμπιστοσύνης

​Η διαφθορά και η έλλειψη αξιοκρατίας αναδεικνύονται ως τα μεγαλύτερα προβλήματα, με το πολιτικό σύστημα να αδυνατεί να πείσει για τις προθέσεις του. Είναι χαρακτηριστικό πως στην ερώτηση για το ποιο κόμμα έχει τις καλύτερες προτάσεις για την πάταξη της διαφθοράς, η απάντηση «Κανένα» κυριαρχεί με το συντριπτικό 49%. Την ίδια στιγμή, το 87% των πολιτών δηλώνει ελάχιστα ή καθόλου ικανοποιημένο από τη συνολική στάση και το έργο των πολιτικών κομμάτων, μια διαπίστωση που χτυπά καμπανάκι για την αξιοπιστία του κοινοβουλευτισμού.

Η «ακτινογραφία» των κομμάτων στα μεγάλα ζητήματα

​Στο πεδίο των συγκεκριμένων πολιτικών θεμάτων, ο Δημοκρατικός Συναγερμός διατηρεί τα πρωτεία στην οικονομία με 34%, ενώ το ΑΚΕΛ εμφανίζεται ως η επικρατέστερη δύναμη στους χειρισμούς για το Κυπριακό. Την ίδια στιγμή, η θεματολογία του μεταναστευτικού φαίνεται να ενισχύει το ΕΛΑΜ, το οποίο συγκεντρώνει το 38% των προτιμήσεων ως προς την καταλληλότητα των προτάσεών του. Παρά τη γενικευμένη απογοήτευση, το ενδιαφέρον για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026 παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με το 67% να δηλώνει ότι σκοπεύει να παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις.

Το «χάσμα» μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής

​Η εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας εμφανίζεται διχοτομημένη, καθώς οι πολίτες αξιολογούν με εντελώς διαφορετικά κριτήρια το έργο του εντός και εκτός συνόρων. Ενώ η ικανοποίηση για την εξωτερική πολιτική αγγίζει το 50%, η εσωτερική διακυβέρνηση αποτελεί τη μεγάλη «πληγή» του λόφου, με το 69% των ερωτηθέντων να δηλώνουν δυσαρεστημένοι.

​Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από τη RAIA Consultants Ltd για τον Alpha Κύπρου με δείγμα 1031 επιτυχημένων συνεντεύξεων σε παγκύπρια βάση. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων (CATI) κατά την περίοδο 10 έως 16 Ιανουαρίου 2026, ενώ το στατιστικό λάθος της έρευνας υπολογίζεται στο +/- 3%.

