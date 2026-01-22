Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑπάτη αλά Ντι Κάπριο έστησε Αμερικανός: Παρίστανε τον πιλότο και κέρδισε εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις
ΔΙΕΘΝΗ

Απάτη αλά Ντι Κάπριο έστησε Αμερικανός: Παρίστανε τον πιλότο και κέρδισε εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις

 22.01.2026 - 22:28
Απάτη αλά Ντι Κάπριο έστησε Αμερικανός: Παρίστανε τον πιλότο και κέρδισε εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις

Ένας άνδρας από το Τορόντο παρίστανε για χρόνια τον πιλότο και κατάφερε να ξεγελάσει τις αεροπορικές εταιρείες που του πρόσφεραν εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις, αναφέρουν οι Αρχές στη Χαβάη.

Η περίπτωση θυμίζει την ταινία «Πιάσε με αν μπορείς» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον ρόλο του θρυλικού απατεώνα Φρανκ Άμπιγκνεϊλ.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Χαβάης, ο 33χρονος Ντάλας Ποκόρνικ κατηγορείται για τηλεφωνική απάτη, αφού φέρεται να εξαπάτησε τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ, μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων ετών.

Ο Ποκόρνικ ήταν πράγματι αεροσυνοδός σε αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο από το 2017 έως το 2019, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποίησε την ταυτότητα υπαλλήλου της εταιρείας για να αποκτήσει εισιτήρια, «τα οποία στην πραγματικότητα γνώριζε ότι ήταν πλαστά».

Σε μία περίπτωση, φέρεται μάλιστα να ζήτησε θέση (jumpseat) στο πιλοτήριο αεροσκάφους, η οποία συνήθως προορίζεται για πιλότους εκτός υπηρεσίας, παρόλο που ο Ποκόρνικ δεν ήταν πιλότος και δεν είχε πιστοποιητικό αεροπόρου. Οι ομοσπονδιακοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση των θέσεων αυτών για ταξίδια αναψυχής.

Δεν είναι σαφές, γράφει ο Guardian, πώς κατάφερε να πείσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι εργαζόταν ως αεροσυνοδός χρόνια μετά την αποχώρησή του από την εργασία.

Συνήθως, οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν μια κάρτα συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει τη φωτογραφία τους και επιβεβαιώνει ότι είναι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας. Ωστόσο, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί αν το άτομο ταξιδεύει για λόγους αναψυχής.

Εάν καταδικαστεί, ο Ποκόρνικ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ναρκωτικά σε... πάρκινγκ - Χειροπέδες σε 24χρονο - Και τι δεν βρήκαν στην κατοχή του - Θετικός και ο ίδιος σε ναρκοτέστ - Δείτε φωτογραφίες
Δύο νεκρούς και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Αττική
Ο Φειδίας Παναγιώτου, η ανώνυμη καταγγελία και τα προεκλογικά παιχνίδια πριν τις βουλευτικές εκλογές
Τι προκαλεί ο καπνός στην εγκυμοσύνη και ποιος κίνδυνος αυξάνεται για το παιδί
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου
Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές, παρέα με σκόνη και ισχυρούς ανέμους – Χιόνι το βράδυ στο Τρόοδος – Προς τα πάνω η θερμοκρασία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι «χρυσοί» αριθμοί για τα €14.200.000

 22.01.2026 - 22:07
«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

Ο 63χρονος Γιώργος Μιχαήλ, από το Ζακάκι, είναι το θύμα τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, με την τροχαία να μην αποκλείει το θάνατο του από παθολογικά αίτια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

«Έσβησε» στο τιμόνι: Τραγικός θάνατος για 63χρονο οδηγό στη Λεμεσό – Συγκρούστηκε με ημιφορτηγό

  •  22.01.2026 - 19:45
Συμπλοκή στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο των Αρχών δύο γνωστοί επιχειρηματίες – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Συμπλοκή στη Λάρνακα: Στο στόχαστρο των Αρχών δύο γνωστοί επιχειρηματίες – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

  •  22.01.2026 - 21:06
ΠτΔ από Βρυξέλλες: «Η κλιμάκωση στις σχέσεις είναι εναντίον όλων»

ΠτΔ από Βρυξέλλες: «Η κλιμάκωση στις σχέσεις είναι εναντίον όλων»

  •  22.01.2026 - 21:11
Έφοδος στις Κεντρικές: Χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο για απόπειρα φόνου στη Λάρνακα

Έφοδος στις Κεντρικές: Χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο για απόπειρα φόνου στη Λάρνακα

  •  22.01.2026 - 20:33
Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

Ασφαλιστική «ομπρέλα» €115.000 για τα μέλη του Στρατού – Ομόφωνο «ναι» από τη Βουλή

  •  22.01.2026 - 18:50
«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

«Σεισμός» στην Πάφο: Οι αποκαλύψεις της Άννης Αλεξούι για Φαίδωνα και τα έγγραφα Νοσοκομείου

  •  22.01.2026 - 15:45
Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

Επιστολή με 13 σημεία έστειλε στην Επιτροπή Ελέγχου η Πρώτη Κυρία – Δεν φέρνει αντίθεση στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των χορηγών

  •  22.01.2026 - 13:41
Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Επιμένει η κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο «μενού» - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  22.01.2026 - 17:15

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα