Απάτη αλά Ντι Κάπριο έστησε Αμερικανός: Παρίστανε τον πιλότο και κέρδισε εκατοντάδες δωρεάν πτήσεις

Η περίπτωση θυμίζει την ταινία «Πιάσε με αν μπορείς» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον ρόλο του θρυλικού απατεώνα Φρανκ Άμπιγκνεϊλ.

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές της Χαβάης, ο 33χρονος Ντάλας Ποκόρνικ κατηγορείται για τηλεφωνική απάτη, αφού φέρεται να εξαπάτησε τρεις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ, μέσα σε μια περίοδο τεσσάρων ετών.

Ο Ποκόρνικ ήταν πράγματι αεροσυνοδός σε αεροπορική εταιρεία με έδρα το Τορόντο από το 2017 έως το 2019, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποίησε την ταυτότητα υπαλλήλου της εταιρείας για να αποκτήσει εισιτήρια, «τα οποία στην πραγματικότητα γνώριζε ότι ήταν πλαστά».

Σε μία περίπτωση, φέρεται μάλιστα να ζήτησε θέση (jumpseat) στο πιλοτήριο αεροσκάφους, η οποία συνήθως προορίζεται για πιλότους εκτός υπηρεσίας, παρόλο που ο Ποκόρνικ δεν ήταν πιλότος και δεν είχε πιστοποιητικό αεροπόρου. Οι ομοσπονδιακοί κανόνες απαγορεύουν τη χρήση των θέσεων αυτών για ταξίδια αναψυχής.

Δεν είναι σαφές, γράφει ο Guardian, πώς κατάφερε να πείσει τις αεροπορικές εταιρείες ότι εργαζόταν ως αεροσυνοδός χρόνια μετά την αποχώρησή του από την εργασία.

Συνήθως, οι υπάλληλοι χρησιμοποιούν μια κάρτα συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων η οποία περιέχει τη φωτογραφία τους και επιβεβαιώνει ότι είναι υπάλληλοι της αεροπορικής εταιρείας. Ωστόσο, οι κανόνες είναι πιο χαλαροί αν το άτομο ταξιδεύει για λόγους αναψυχής.

Εάν καταδικαστεί, ο Ποκόρνικ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 20 ετών και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: protothema.gr