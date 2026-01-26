Πώλησαν κινητά «μαϊμού» σε 30χρονο και πήραν χιλιάδες ευρώ - Μαρτυρία «έκαψε» 47χρονο

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου
Τραγωδία με τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με γρίπη Α στο Μακάρειο Νοσοκομείο και απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, στις 23 Ιανουαρίου 2026, ο παραπονούμενος βρισκόταν σε ανοικτό χώρο στο Παραλίμνι, όπου προσεγγίστηκε από δύο άγνωστα πρόσωπα, τα οποία του προσφέρθηκαν να του πωλήσουν κινητά τηλέφωνα.
Ο 30χρονος ενδιαφέρθηκε για τέσσερα συγκεκριμένα μοντέλα και συμφώνησε να τα αγοράσει έναντι του χρηματικού ποσού των 2.000 ευρώ.
Αφού πραγματοποιήθηκε η παράδοση των τεσσάρων κινητών τηλεφώνων, ο παραπονούμενος διαπίστωσε, ότι αυτά δεν ήταν αυθεντικά.
Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης.
Ο συλληφθείς αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.
Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις