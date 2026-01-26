Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωθυπουργός Ινδίας σε ΠτΔ: «Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης»

 26.01.2026 - 21:18
«Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρωθυπουργός Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Ναρέντρα Μόντι, «Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης και είμαστε δεσμευμένοι να εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας. Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία».

Δείτε την ανάρτηση:

