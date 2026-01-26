Πρωθυπουργός Ινδίας σε ΠτΔ: «Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης»

Τραγωδία: Πέθανε 4χρονο κοριτσάκι που νόσησε με Γρίπη Α - Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Μακάριου Νοσοκομείου
Τραγωδία με τετράχρονο κοριτσάκι που νοσηλευόταν με γρίπη Α στο Μακάρειο Νοσοκομείο και απεβίωσε σήμερα το μεσημέρι.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, ο Ναρέντρα Μόντι, «Η Κύπρος είναι στενός φίλος και αξιόπιστος συνεργάτης και είμαστε δεσμευμένοι να εμβαθύνουμε την υφιστάμενη συνεργασία μας. Αναμένω με χαρά να σας καλωσορίσω στην Ινδία».
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Νίκο Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστώ για τις θερμές σας ευχές.— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026
