Για κατάθεση ο Φαίδωνας: Η έρευνα επτά χρόνια πριν μετά από ανώνυμη καταγγελία - Η στάση αναμονής ΔΗΣΥ και Υπ. Εσωτερικών

«Μετά την αξιολόγηση των δεδομένων αποφασίστηκε η έναρξη της αυτεπάγγελτης έρευνας. Αν εντοπιστούν στοιχεία που στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα θα προχωρήσουμε», ανέφερε ο Λειτουργός Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Μετά από μέρες σιωπής, ο Φαίδωνας Φαίδωνος πέρασε στην αντεπίθεση αποδίδοντας τις εις βάρος του καταγγελίες σε κυκλώματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και μαύρου πολιτικού χρήματος.

«Η πολιτική μου παρουσία και οι επώνυμες καταγγελίες μου τους έχουν θορυβήσει. Γι’ αυτό συνεργάζονται για το πώς θα με εξοντώσουν. Ήδη ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια. Σας περίμενα. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και την σύζυγο μου δεν ισχύουν. Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω», δήλωσε ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αξιολόγηση ιατρικών εγγράφων που διέρρευσαν από τον λογαριασμό της Annie Alexui. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών θα βρεθούν ακτινογραφίες και ιατρικές βεβαιώσεις του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας, το οποίο φέρεται να επισκέφθηκε η σύζυγός του Φαίδωνα Φαίδωνος, με στόχο να εξεταστεί η αυθεντικότητα τους.

Ακολούθησε νέα ανάρτηση της συζύγου του Φαίδωνα Φαίδωνος, η οποία κατήγγειλε συντονισμένη επίθεση σε βάρος της οικογένειάς της, με στόχο την πολιτική φθορά του συζύγου της.

«Ουδέποτε κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία. Οι ισχυρισμοί ότι κατάγγειλα τον σύζυγο μου στην Αστυνομία και ότι έδωσα κατάθεση ή καταθέσεις είναι εντελώς ψευδείς. Η απορία μου είναι γιατί κάποιος να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο; Τι συμφέρον έχει; Ακολουθεί τις οδηγίες κάποιου;», αναφέρει η Λουΐζα Ανδρέου, Σύζυγος του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Δεν ήταν η πρώτη φορά

Οι καταγγελίες για ξυλοδαρμό της συζύγου του Φαίδωνα Φαίδωνος, δεν βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Αυτεπάγγελτη έρευνα για την ίδια υπόθεση είχε διενεργηθεί και το 2019 με οδηγίες του Κύπρου Μιχαηλίδη μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία συνοδευόταν από μια από τις ιατρικές γνωματεύσεις που διερευνώνται σήμερα.

Αναφερόταν ότι υπήρχε ξυλοδαρμός από συγκεκριμένο πρόσωπο της συζύγου του, έγινε προσπάθεια λήψης κατάθεσης εκ μέρους του φερόμενου θύματος το οποίο όμως αρνήθηκε, απειλώντας μάλιστα τους αστυνομικούς ότι αν συνεχίσουν, θα καταγγελθούν για παρενόχληση», ανέφερε ο Πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης.

Ο φάκελος της υπόθεσης οδηγήθηκε τελικά στη Νομική Υπηρεσία, η οποία τον αρχειοθέτησε λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας. Αυτή τη φορά ο Κύπρος Μιχαηλίδης εκτιμά πως τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει είναι πιο διαφωτιστικά.

«Με μια σωστή διερεύνηση η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου ακόμη κι αν το φερόμενο θύμα δεν συγκατατεθεί να δώσει κατάθεση.»

Κύπρος Μιχαηλίδης – Πρώην Αρχηγός της αστυνομίας

Σε διαθεσιμότητα;

Ο ασκός του Αιόλου που άνοιξε η Annie Alexoui, αναμένεται να λάβει πολιτικές διαστάσεις, με την Πινδάρου να αναμένει τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών, για να λάβει αποφάσεις, καθώς ο δήμαρχος Πάφου είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του ΔΗΣΥ.

«Αν προχωρήσει η έρευνα ή γίνει καταγγελία θα λάβουμε και εμείς τις αποφάσεις μας», δήλωσε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Ακολούθως θα εξετάσει στην βάση της νομοθεσίας το ενδεχόμενο άρσης των καθηκόντων του Φαίδωνα Φαίδωνος μέχρι την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών.

