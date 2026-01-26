Οι «πελλοί» και οι φελλοί

Το τελευταίο πυρότουβλο που πέταξε ο δεν-ξέρω-τίποτα-ακόμα-θα-μαθαίνω-μέχρι-τα-50-μου ευρωβουλευτής χτύπησε στ’ αλήθεια κέντρο. Αυτή τη φορά δεν αντέδρασαν μόνο οι 4-5 γραφικοί που τον έχουν στη μπούκα και παραφυλάνε να τον ακούσουν να πετάει κανένα “ενδιαφέρον συζήτηση” για να τον κράξουν, αλλά σχεδόν κάθε νοήμον ον που δεν πίνει Flavor Aid με κυάνιο στην υγειά του. Και όχι άδικα. Έχοντας καλεσμένο στο podcast τον (εκπληκτικό) κολυμβητή Λοΐζο Χρυσάνθου ο οποίος πάσχει από πολυνευροπάθεια και έχει βάλει ως στόχο τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2028 αλλά και στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας (γιατί Λοϊζο μου;), ο Φειδίας δεν προσπαθούσε καν να μην δείξει ότι βαριέται τη ζωή του μασουλώντας ταυτόχρονα το μεσημεριανό του από το ταπεράκι (ναι, την ώρα του podcast). Μόνο όταν ο Λοΐζος άρχισε να εξηγεί τον τρόπο κατηγοριοποίησης των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες (S1 έως S10 για αθλητές με σωματικές αναπηρίες, S11 έως S13 για άτομα με προβλήματα όρασης, S-14 για αθλητές με νοητικές αναπηρίες) ο Φειδίας δείχνει στιγμιαία κάποιο ενδιαφέρον, απλά και μόνο για να πετάξει την παπαριά του: “η S-14 εν για τους πελλούς” ρώτησε στέλνοντας όση δουλειά έγινε για τα άτομα με αναπηρίες και εκείνα με ψυχικά νοσήματα πίσω στην εποχή του Κωσταλέξι, των ηλεκτροσόκ και των λοβοτομών.

Ελάτε, για πείτε μας άλλη μια φορά ότι “είναι νέος και τώρα μαθαίνει”.

Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τους ευαισθητούληδες κυρίως του δεξιού/ακροδεξιού/λαϊκίστικου χώρου που σοκαρίστηκαν από το λεκτικό ατόπημα του Φειδία αλλά για κάποιο λόγο δείχνουν μια περίεργη ανοχή σε γκάνγκστερ, βιαστές και wife beaters - αρκεί φυσικά οι τελευταίοι να είναι γκράντε πατριώτες και χριστιανοταλιμπάν (είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το τι έγκλημα συγχωρείται ή δικαιολογείται εις το όνομα Του). Αυτά είναι γνωστά κομματόσκυλα που χέστηκαν για τα άτομα με αναπηρίες (θα φτάσουν και στα δικά τους επιδόματα μόλις ξεμπερδέψουν με εκείνα των μεταναστών, μην ανησυχείτε), περισσότερο τους πονάει που ο Φειδίας τους γαμάει το σύστημα (που τους ανέθρεψε κι εκείνοι με τη σειρά τους υπηρετούν με όλη την αφοσίωση λακέ καρτουνίστικου αρχικακού) παρά για το ότι πρόσβαλε μια ομάδα συμπατριωτών μας (που έχουν χεσμένη ούτως ή άλλως αν κρίνουμε από το πως της συμπεριφέρονται γενικά Πολιτεία και κοινωνία). Αφήστε το παιδιά, είστε πιο διάφανοι κι από μπέιμπι ντολ πορνοστάρ των ‘70s - άλλωστε και στις δύο περιπτώσεις φαίνονται ξεκάθαρα οι τρίχες.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος που ο Φειδίας χαρακτήρισε “πελλούς” τα άτομα με νοητική υστέρηση (εν τω μεταξύ παίζει να κατάλαβε και ψυχικά ασθενείς, δεν μπορείς να ξέρεις τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι κάποιου με μητρική γλώσσα τα greeklish), δηλαδή αν το είπε ως “αστείο” απ’ αυτά που πετάει στο οικογενειακό τραπέζι εκείνος ο θείος για τον οποίο ντρέπονται όλοι αλλά τον καλούν γιατί τον λυπούνται που είναι μόνος του (και υπάρχει πολύ καλός λόγος γι’ αυτό), είτε γιατί έτσι τους λένε στο σπίτι του, στην παρέα, στον στρατό, στο γήπεδο, στο χωριό του και “σιγά μωρέ, αφού ξέρετε τι εννοώ”.

Όπως μάθαμε να λέμε με όλα όσα απεχθή έχουμε κανονικοποιήσει στο πέρασμα των χρόνων.

Και για κάποια είναι η αλήθεια πως δόθηκαν μακροχρόνιοι και κοπιαστικοί αγώνες, αν όχι να εξαλειφθούν, τουλάχιστον να εξοριστούν από τον δημόσιο λόγο και να περιοριστούν στους στρατώνες, τα αποδυτήρια και άλλα φυτώρια του τοξικού, κυρίως ανδρικού, μισανθρωπικού λόγου. Όμως να που έρχεται το “μέλλον της κυπριακής πολιτικής”, ο “αντισυστημικός”, ο “ένας από εμάς”, ο “μια χαρά τα λέει”, ο “μη πολιτικός που θα ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό” (και άλλες παρόμοιες ουτοπικές μαλακίες που αμφιβάλλω αν τις πιστεύει και κανένας απ’ αυτούς που τις γράφουν) για να τινάξει στον αέρα τον αγώνα για τα αυτονόητα και να δηλώσει πρακτικά στους εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους ότι είναι οκ να απαξιώσεις ως “πελλούς” ανθρώπους με νοητική υστέρηση. Σήμερα κανονικοποιείται το “πελλός”, αύριο το “καθυστερημένοι”, μεθαύριο το “σακάτης” κοκ. Αρκεί μετά να βγεις με ακόμα ένα βιντεάκι και να κλαφτείς ότι α) δεν ήξερες ότι είναι προσβλητικό γιατί έτσι τους λένε όλοι β) ήταν αστείο, πως κάνετε έτσι και γ) σε πολεμάει το σύστημα γιατί τους χαλάς τη σούπα (κρίμα που δεν μπορεί κι αυτός να ισχυριστεί “υβριδική επίθεση” από τους Ρώσους για ευνόητους λόγους).

Σοβαρά τώρα; Σας ενόχλησε η ρητορική του Φειδία; Ενώ πριν ήταν ο Δημοσθένης μετενσαρκωμένος ξέρω γω...

Και στ’ αλήθεια πόσο ειρωνικό που σοκαρίστηκαν και αντέδρασαν τόσο έντονα σε μια φράση μια Πολιτεία και μια κοινωνία που εδώ και δεκαετίες ταυτίζουν την αναπηρία με την ελεημοσύνη και τα επιδόματα, φτιάχνουν αφιλόξενες πόλεις με ανύπαρκτες υποδομές, διδάσκουν τον αποκλεισμό από τις τάξεις, τις εκδρομές και τις εκδηλώσεις, ενθαρρύνουν τη χρήση των αναπήρων ως φιλανθρωπικά αξεσουάρ και δείχνουν καθημερινά την απαξίωσή τους παρκάροντας πάνω σε πεζοδρόμια, ράμπες διέλευσης και θέσεις αναπήρων. Να σκεφτείτε ότι μόλις σήμερα συζητήθηκε στη Βουλή η πρόταση νόμου για την κατοχύρωση ως θεμελιώδους του δικαιώματος για την απόκτηση σκύλου – βοηθού για άτομα με οπτική και όχι μόνο αναπηρία και την πρόσβασή τους σε όλους τους χώρους. Σήμερα από τους περίπου 2.000 συμπατριώτες μας με οπτική αναπηρία μόλις πέντε διαθέτουν σκύλο-οδηγό εξαιτίας του υπέρογκου κόστους και του νομοθετικού κενού. Το 2026.

Ναι, όλοι αυτοί διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους για τους “πελλούς” του Φειδία αγνοώντας προφανώς ότι μοιράζονται την ίδια προβληματική νοοτροπία. Βλέπετε ο “αντισυστημικό” ευρωβουλευτής δεν χρησιμεύει (και λειτουργεί) μόνο ως σφυρί αλλά ενίοτε και ως καθρέφτης.