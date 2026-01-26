Έρχιουρμαν: «Οι Τ/κ δεν θα πουν ναι σε λύση χωρίς πολιτική ισότητα»

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε πως αν υπάρξει διαπραγματευτικό τραπέζι, θα πρέπει να έχει και χρονικό όριο, αλλιώς «θα συνεχίσουμε να θεσμοθετούμε τη δική μας δομή».

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό αντιπολιτευτικό κανάλι HalkTV, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι «δεν αξίζουν να ζουν απομονωμένοι» και ότι είναι «δικαίωμά τους να συμμετέχουν στον κόσμο».

«Ο ‘τουρκοκυπριακός λαός’ είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους αυτού του νησιού. Είναι εξίσου κυρίαρχος με τον ‘ελληνοκυπριακό λαό’. Ούτε εποφθαλμιούμε την κυριαρχία του ‘ελληνοκυπριακού λαού’, ούτε θα παραιτηθούμε από τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Και ο 'τουρκοκυπριακός λαός’ οραματίζεται μια λύση στο κυπριακό ζήτημα χωρίς να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στην ισότητα, την κυριαρχία και την ασφάλεια», δήλωσε ο Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ανέφερε ότι επιδιώκει «τις καλύτερες δυνατές σχέσεις» με την Τουρκία. Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκική Δημοκρατία είναι εγγυήτρια χώρα στο νησί, είπε πως «επομένως, αν κάποιος πρόκειται να εργαστεί για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος, πρέπει ασφαλώς, να είναι σε συνεννόηση την Τουρκική Δημοκρατία».

Αναφέροντας ότι έχει εξαγάγει συμπεράσματα από προηγούμενες διαπραγματεύσεις για την επίλυση του προβλήματος, ο Έρχιουρμαν δήλωσε: «Το πρόβλημα είναι ότι η ‘ελληνοκυπριακή ηγεσία’ δεν έχει έως σήμερα θελήσει να μοιραστεί την εξουσία, την κυριαρχία και τους φυσικούς πόρους της Κύπρου με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι το πιο θεμελιώδες πρόβλημα. Και στις διαπραγματευτικές διαδικασίες που έχουμε βιώσει, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο περίοδοι κατά τις οποίες το πρόβλημα έφτασε στο αποκορύφωμά του, δηλαδή στο ζενίθ".

"Η μία είναι τα δημοψηφίσματα του 2004 για το Σχέδιο Ανάν και η άλλη είναι η διαδικασία του Crans-Montana το 2017. Και στις δύο περιπτώσεις, βλέπαμε πάντα ότι το ‘όχι’, δηλαδή το ‘όχι’ που προερχόταν από την ‘ηγεσία των Ελληνοκυπρίων’, στην πραγματικότητα αφορούσε θέματα όπως η αδυναμία αποδοχής της πολιτικής ισότητας και η ανησυχία ότι δεν θα μπορούσαν να το εξηγήσουν στη δική τους ‘κοινότητα’», επεσήμανε.

Αναφερόμενος σε πιθανό νέο γύρο διαπραγματεύσεων, ο Έρχιουρμαν είπε πως «αν πρόκειται να γίνει άλλος ένας γύρος διαπραγματεύσεων, δεν θέλουμε να διαπραγματευτούμε μόνο για να διαπραγματευόμαστε. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε για να βρούμε μια λύση».

«Εάν γίνει αποδεκτή η πολιτική ισότητα, θα καταλάβουμε ότι η ηγεσία της Κύπρου είναι πλέον έτοιμη να μοιραστεί πραγματικά κάτι μαζί μας σε αυτό το νησί. Τότε θα αξίζει ναπροσπαθήσουμε», δήλωσε ο Έρχιουρμαν.

«Αλλά αν δεν είναι έτοιμοι για αυτό, θα πρέπει γνωρίζουν ότι ο ‘τουρκοκυπριακός λαός’ δεν θα πει ναι σε καμία συμφωνία που δεν περιλαμβάνει πολιτική ισότητα, δεν θα συμμετάσχει σε κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και δεν θα είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία σε κανένα σημείο. Γι' αυτό και αυτή είναι μια πολύ θεμελιώδης θέση μας», ανέφερε.

Ο Έρχιουρμαν εξέφρασε τη θέση πως «τώρα, η ‘ελληνοκυπριακή ηγεσία’ προσπαθεί να μετατρέψει αυτό το θέμα σε διαπραγματευτικό χαρτί από καιρό σε καιρό. Λένε: ‘Εντάξει, ας δεχτούμε την πολιτική ισότητα, αλλά δώστε μας αυτό και εκείνο σε αντάλλαγμα’. Η στάση μας είναι πολύ σαφής. Αυτό δεν αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Αν δεν είστε έτοιμοι να μοιραστείτε κάτι εδώ, αυτό σημαίνει ότι δεν είστε έτοιμοι για λύση ούτως ή άλλως. Επομένως, αυτό δεν είναι θέμα αμοιβαίων παραχωρήσεων, δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση».

«Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, αξίζει να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αξίζει τον κόπο, αλλά ξέρετε ότι έχουμε έναν ακόμη όρο. Θα υπάρχει επίσης χρονικό όριο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο Ερχουρμάν, απευθυνόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά: «Άρα, δεν μιλάμε για κάτι που θα διαρκέσει 10 ή 15 χρόνια. Πόσες φορές έχει συμβεί αυτό; Ο ‘λαός μας’ δεν ανέχεται περαιτέρω απογοήτευση. Πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Αν καθίσετε, θα καθίσουμε κι εμείς. Αν όχι, θα συνεχίσουμε να θεσμοθετούμε τη δική μας δομή υπό τις υπάρχουσες συνθήκες», είπε.

Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε «όσον αφορά στην ενέργεια, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, τις εμπορικές οδούς, την ασφάλεια, τους υδρογονάνθρακες ή την ιθαγένεια της ΕΕ", πως "πρόκειται για τομείς από κοινού κυριαρχίας. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε αποφάσεις σε αυτούς τους τομείς χωρίς τη θέλησή μας και αγνοώντας μας. Το νομικό καθεστώς αυτού του νησιού δεν το επιτρέπει αυτό. Η συνέχιση αυτών των πρακτικών σημαίνει ότι τα δικαιώματά μας παραβιάζονται εν τοις πράγμασι, αλλά δεν σημαίνει ότι τα δικαιώματά μας δεν υφίστανται νομικά. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για αυτά τα δικαιώματα, για τα δικαιώματα του ‘λαού μου’», ανέφερε.

