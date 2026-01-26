Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πένθος για Κύπριο Δημοσιογράφο: «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του - «Για πάντα το πρότυπο μου» - Πότε θα γίνει η κηδεία

 26.01.2026 - 20:13
Πένθος για Κύπριο Δημοσιογράφο: «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του - «Για πάντα το πρότυπο μου» - Πότε θα γίνει η κηδεία

«Έφυγε» από τη ζωή ο Ανδρέας Ευριπίδου, πατέρας του ανταποκριτή του ΡΙΚ στην Πάφο, Πανίκου Ευριπίδου.

Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο Πανίκος στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Παπά μου θα είσαι για πάντα το πρότυπο μου. Μας αφήνεις τα μεγαλύτερα πλούτη του κόσμου. Το καθαρό σου όνομα, την καλοσύνη σου και την αγάπη σου για τον τόπο σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Ο εκλιπών που κατάγεται από το Μέσα Χωριό και κάτοικος Έμπας, απεβίωσε την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 σε ηλικία 76 χρονών.

Το τελευταίο αντίο θα απευθύνουν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον Ιερό Ναό από τις 13.30 μ.μ. μέχρι τις 2 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο Παλαιό Κοιμητήριο Έμπας.

Παράκληση όπως αντί Στεφάνων να γίνονται εισφορές για την Εκκλησία.

 

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα που χαμογελούν

Πένθος για Κύπριο Δημοσιογράφο: «Έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του - «Για πάντα το πρότυπο μου» - Πότε θα γίνει η κηδεία
26.01.2026 - 20:13
