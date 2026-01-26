Φαίδωνας Φαίδωνος: Πρώτη τοποθέτηση μετά τον σάλο με το βίντεο της Annie Alexui - «Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου»

Δείτε την ανάρτησή του

Τις τελευταίες μέρες, και υπό την πίεση επερχόμενων εξελίξεων, μια εγχώρια συμμαχία πολιτικής και οικονομικής διαπλοκής και οργανωμένου εγκλήματος δίνει αγώνα να εξουδετερώσει τους εχθρούς της. Ήδη ξεκίνησε ανηλεής πόλεμος εναντίον μου, με όμηρο την οικογένειά μου και με ιστορίες που αναπαράγονται χωρίς αποτέλεσμα επί δέκα περίπου χρόνια.

Σας περίμενα.

Σήμερα ενημερώθηκα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα για ισχυρισμούς που προέρχονται από γυναίκα η οποία φαίνεται να διαμένει στην Ρωσία. Τίποτα από όλα αυτά που λέγονται για μένα και την σύζυγο μου δεν ισχύουν. Έχουμε μια υπεροχή οικογένεια με δυο παιδιά, που όμως είναι σε ηλικία που καταλαβαίνουν.

Καλωσορίζω την έρευνα για να καθαρίσω το όνομά μου. Και βεβαίως μετά θα είναι η σειρά μου να μιλήσω.

Τα κυκλώματα διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και μαύρου πολιτικού χρήματος καταστρέφουν την πραγματική πρόοδο και το μέλλον αυτού του τόπου με το χειρότερο τρόπο. Αυτά που συμβαίνουν πίσω από το σκηνικό της δημοσιότητας είναι αδιανόητα και επικίνδυνα για το λαό μας και την επιβίωση του. Η εξουσία, όμως, που εδραίωσαν, τρίζει και το ξέρουν.

Είναι γνωστό ότι η πολιτική μου παρουσία και οι επώνυμες καταγγελίες μου τους έχουν θορυβήσει. Γι' αυτό συνεργάζονται για το πώς θα με εξοντώσουν, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη.

Άλλωστε γνώριζα, και έχω τοποθετηθεί σχετικά, πως ο πόλεμος αυτός που διεξάγεται εναντίον μου θα είναι συνεχής και ανελέητος. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζω και είμαι σίγουρος ότι θα αντιμετωπίσω, παρά το βαρύ προσωπικό και οικογενειακό κόστος, θα συνεχίσω την προσπάθεια για κάθαρση.

Οι πολίτες γνωρίζουν ποιος είμαι, τι λέω και τι κάνω. Τους έχω εμπιστοσύνη.

Ξέρω ότι αυτοί που θέλουν να με εξαφανίσουν είναι αποφασισμένοι. Γιατί έχουν πολλά να χάσουν αν δεν εξαφανιστώ. Αλλά είμαι κι εγώ αποφασισμένος και θα είμαι παρών μέχρι τέλους.