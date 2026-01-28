Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

 28.01.2026 - 08:33
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ Προέδρου Χριστοδουλίδη και Τουρκοκύπριου ηγέτη Έρχιουρμαν στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ και οι δηλώσεις της Ολγκίν περί έλλειψης προόδου στα ΜΟΕ, οι έρευνες εναντίον του Γιώργου Λακκοτρύπη για φορολογικά αδικήματα, η έκθεση αξιολόγησης για το ΓεΣΥ, το ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και η πρόταση ΑΚΕΛ για ένταξή του στο ΙΚΥΚ, αλλά και η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Ινδίας είναι τα κύρια θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα του κυπριακού Τύπου της Τετάρτης. Οι εφημερίδες αναφέρονται επίσης στη νέα τραγωδία στην Ρουμανία όπου οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Χωρίς ΜΟΕ, αδιέξοδο» αναφέρεται σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση στο Κυπριακό και στη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών με την Ολγκίν. Αλλού γράφει ότι με νομική κάλυψη μπλοκάρεται η λογοδοσία για εισφορές εκατομμυρίων στο ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα και επικρίνει το Προεδρικό ότι επιμένει στην απόκρυψη. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην τραγωδία στον δρόμο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιόν.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ξεψαχνίζουν τον Γιώργο Λακκοτρύπη», γράφει ότι ο πρώην Υπουργός Ενέργειας ελέγχεται και για φορολογικά αδικήματα. Αλλού αναφέρεται στη νέα φρικτή τραγωδία με τον θάνατο οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι τρίμηνο βρέφος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σημάδια κακοποίησης.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα «24 απειλές για το ΓεΣΥ» γράφει ότι έκθεση αξιολόγησης για το σύστημα υγείας μπαίνει στο μικροσκόπιο της Βουλής. Αλλού γράφει για δεύτερη μαύρη μέρα για την Ελλάδα με τον τραγικό θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε «βάθος πολλών χρόνων» στην ιστορία με το ωράριο των Αστυνομικών.

H «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τέλος στον Φορέα, ενίσχυση του ΙΚΥΚ», γράφει ότι η φοιτητική μέριμνα είναι κρατική ευθύνη, όχι πεδίο φιλανθρωπίας και διαπλοκής. Αλλού γράφει για ξενοδοχεία σε δασική κρατική γη με μισθώματα-ψίχουλα και παρανομίες ακόμα και σε Natura. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι ανεπαρκής είναι η κρατική χορηγία για τον δήμο της πρωτεύουσας.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η απεσταλμένη του ΟΗΕ παραπονιέται για ‘όχι πολύ πρόοδο’», αναφέρει ότι η Ολγκίν είπε ότι η σημερινή τριμερής συνάντηση θα είναι ουσίας. Αλλού γράφει ότι πατέρας συνελήφθη αφού βρέφος εντοπίστηκε με σημάδια κακοποίησης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Φειδίας Παναγιώτου απολογήθηκε για το σχόλιο για τους «πελλούς», ενώ δείχνει προς τους αντιπάλους του.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Εμπορική συμφωνία άνοιγμα στην Ινδία», γράφει πώς η κατάργηση δασμών στις εξαγωγές ενισχύει το κυπριακό επιχειρείν. Αλλού γράφει ότι «παίζει» ξανά η φορολόγηση των τραπεζών στη Βουλή. Σε άλλο θέμα γράφει για πορεία στρατηγικής απομάκρυνσης στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ.  

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 30χρονος - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο
Στο «στόχαστρο» ο Φ. Φαίδωνος: Η στάση σιωπής του που συζητήθηκε, τα ερωτήματα και οι παλαιότερες καταγγελίες
Ρομαντική απόδραση στο εξωτερικό: Τι περιλαμβάνουν τα ταξιδιωτικά πακέτα για τον Άγιο Βαλεντίνο – Οι αγαπημένες πόλεις των Κυπρίων
Οδηγοί προσοχή: Αυτοί οι δρόμοι προς το Τρόοδος είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με αλυσίδες - Δείτε αναλυτικά
Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Ετοιμαστείτε για καταιγίδες, χαλάζι, τσουχτερό κρύο και χιόνια - Live η εξέλιξη του καιρού
ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΟΑ Λάρνακας: Τα βάζει με το Τμήμα Υδάτων - «Δεν έγινε σωστός προγραμματισμός» - «Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα»

 28.01.2026 - 08:28
Επόμενο άρθρο

Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο

 28.01.2026 - 08:36
Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Στις 11 σήμερα το πρωί, πραγματοποιείται η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

Κυπριακό: Σήμερα η κρίσιμη τριμερής - Πιέσεις από τον ΟΗΕ για μεθοδολογία και ΜΟΕ

  •  28.01.2026 - 06:22
ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ σε μάχη «πιστοποιητικών» πατριωτισμού

  •  28.01.2026 - 06:24
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 30χρονος - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη 30χρονος - Εγκλωβίστηκε στο όχημά του μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο

  •  28.01.2026 - 06:55
VIDEO - Λετυμπιώτης: Τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού

VIDEO - Λετυμπιώτης: Τα ΜΟΕ αποτελούν μεν σημαντικό εργαλείο, ωστόσο δεν συνιστούν τη λύση του Κυπριακού

  •  28.01.2026 - 08:58
Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο

Κατάλευκο το Τρόοδος από τη χθεσινοβραδινή χιονόπτωση – Μαγικές εικόνες από την ανατολή του ήλιου – Δείτε βίντεο

  •  28.01.2026 - 08:36
«Ήταν χαρούμενοι που θα ακολουθούσαν τον ΠΑΟΚ»: Οδύνη για τον χαμό των 7 οπαδών στο τροχαίο στη Ρουμανία

«Ήταν χαρούμενοι που θα ακολουθούσαν τον ΠΑΟΚ»: Οδύνη για τον χαμό των 7 οπαδών στο τροχαίο στη Ρουμανία

  •  28.01.2026 - 07:15
Ένα εντυπωσιακό εστιατόριο με απίστευτη θέα, αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

Ένα εντυπωσιακό εστιατόριο με απίστευτη θέα, αλλάζει τον γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου - Δείτε φωτογραφίες

  •  28.01.2026 - 08:17
Στο «στόχαστρο» ο Φ. Φαίδωνος: Η στάση σιωπής του που συζητήθηκε, τα ερωτήματα και οι παλαιότερες καταγγελίες

Στο «στόχαστρο» ο Φ. Φαίδωνος: Η στάση σιωπής του που συζητήθηκε, τα ερωτήματα και οι παλαιότερες καταγγελίες

  •  28.01.2026 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα