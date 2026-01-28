Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 28 Ιανουαρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Χωρίς ΜΟΕ, αδιέξοδο» αναφέρεται σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση στο Κυπριακό και στη σημερινή συνάντηση των δύο ηγετών με την Ολγκίν. Αλλού γράφει ότι με νομική κάλυψη μπλοκάρεται η λογοδοσία για εισφορές εκατομμυρίων στο ταμείο του Ανεξάρτητου Φορέα και επικρίνει το Προεδρικό ότι επιμένει στην απόκρυψη. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην τραγωδία στον δρόμο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λιόν.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Ξεψαχνίζουν τον Γιώργο Λακκοτρύπη», γράφει ότι ο πρώην Υπουργός Ενέργειας ελέγχεται και για φορολογικά αδικήματα. Αλλού αναφέρεται στη νέα φρικτή τραγωδία με τον θάνατο οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι τρίμηνο βρέφος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με σημάδια κακοποίησης.

Ο «Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα «24 απειλές για το ΓεΣΥ» γράφει ότι έκθεση αξιολόγησης για το σύστημα υγείας μπαίνει στο μικροσκόπιο της Βουλής. Αλλού γράφει για δεύτερη μαύρη μέρα για την Ελλάδα με τον τραγικό θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε «βάθος πολλών χρόνων» στην ιστορία με το ωράριο των Αστυνομικών.

H «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Τέλος στον Φορέα, ενίσχυση του ΙΚΥΚ», γράφει ότι η φοιτητική μέριμνα είναι κρατική ευθύνη, όχι πεδίο φιλανθρωπίας και διαπλοκής. Αλλού γράφει για ξενοδοχεία σε δασική κρατική γη με μισθώματα-ψίχουλα και παρανομίες ακόμα και σε Natura. Σε άλλο θέμα η εφημερίδα γράφει ότι ανεπαρκής είναι η κρατική χορηγία για τον δήμο της πρωτεύουσας.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η απεσταλμένη του ΟΗΕ παραπονιέται για ‘όχι πολύ πρόοδο’», αναφέρει ότι η Ολγκίν είπε ότι η σημερινή τριμερής συνάντηση θα είναι ουσίας. Αλλού γράφει ότι πατέρας συνελήφθη αφού βρέφος εντοπίστηκε με σημάδια κακοποίησης. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Φειδίας Παναγιώτου απολογήθηκε για το σχόλιο για τους «πελλούς», ενώ δείχνει προς τους αντιπάλους του.

Η εβδομαδιαία «Οικονομική Καθημερινή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Εμπορική συμφωνία άνοιγμα στην Ινδία», γράφει πώς η κατάργηση δασμών στις εξαγωγές ενισχύει το κυπριακό επιχειρείν. Αλλού γράφει ότι «παίζει» ξανά η φορολόγηση των τραπεζών στη Βουλή. Σε άλλο θέμα γράφει για πορεία στρατηγικής απομάκρυνσης στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ.

