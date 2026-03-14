Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο δρόμων «μέχρι να βρεθεί λύση»

Στην οροφή ενός από τα οχήματα τοποθετήθηκε φέρετρο, ως έντονο σύμβολο της αντίθεσής τους στις θανατώσεις και για να επιστήσουν την προσοχή της πολιτείας στον κλάδο τους. Οι συγκεντρωμένοι κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν για την εφαρμογή των μέτρων και ζήτησαν εναλλακτικές λύσεις για την προστασία των ζώων τους.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται υπό συνεχή βροχή, με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο για την επιτήρηση της τάξης και την αποτροπή επεισοδίων. Οι κτηνοτρόφοι δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρεθεί λύση που να μην περιλαμβάνει μαζικές θανατώσεις ζώων, ενώ έκλεισαν δρόμο και στην Αραδίππου.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να δείξουν προσοχή λόγω του αποκλεισμού των δρόμων.