Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΔεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο δρόμων «μέχρι να βρεθεί λύση»
Δεν υποχωρούν οι κτηνοτρόφοι: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις και το κλείσιμο δρόμων «μέχρι να βρεθεί λύση»

 14.03.2026 - 10:24
Κτηνοτρόφοι από διάφορα μέρη της Κύπρου συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή της Ορόκλινης και απέκλεισαν τον δρόμο που οδηγεί σε κτηνοτροφική μονάδα συναδέλφου τους, όπου σήμερα ήταν προγραμματισμένη η θανάτωση ζώων λόγω αφθώδους πυρετού από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναστάτωση στην Ορόκλινη: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν δρόμους - Έβαλαν ως και... φέρετρο σε όχημα - Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις - Δείτε φωτογραφίες

Στην οροφή ενός από τα οχήματα τοποθετήθηκε φέρετρο, ως έντονο σύμβολο της αντίθεσής τους στις θανατώσεις και για να επιστήσουν την προσοχή της πολιτείας στον κλάδο τους. Οι συγκεντρωμένοι κτηνοτρόφοι διαμαρτυρήθηκαν για την εφαρμογή των μέτρων και ζήτησαν εναλλακτικές λύσεις για την προστασία των ζώων τους.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιείται υπό συνεχή βροχή, με τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο για την επιτήρηση της τάξης και την αποτροπή επεισοδίων. Οι κτηνοτρόφοι δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να βρεθεί λύση που να μην περιλαμβάνει μαζικές θανατώσεις ζώων, ενώ έκλεισαν δρόμο και στην Αραδίππου.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να δείξουν προσοχή λόγω του αποκλεισμού των δρόμων.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστάτωση στην Ορόκλινη: Κτηνοτρόφοι απέκλεισαν δρόμους - Έβαλαν ως και... φέρετρο σε όχημα - Στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Αποχώρηση «βόμβα» από την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με βολές κατά του Φειδία - «Το μόνο που θέλει είναι να πάρει»
Τροχαίο στη Λεμεσό: Eκτός ελέγχου όχημα με νεαρούς - Κατέληξε σε... τοίχο κατοικίας μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο όχημα
Η συγκλονιστική μαρτυρία του 23χρονου για τη δολοφονία του 20χρονου - «Βρισκόμουν σε άμυνα, δεν σκόπευα να κάνω κακό»
Ταξίδια το Πάσχα με...επιφυλάξεις – Ο λόγος που περιμένουν οι Κύπριοι - Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί
«Να μη γίνει μια "ξερή φωτογραφία" στον τοίχο»: Ο νεαρός Χρίστος ξανασυστήνει τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη στα παιδιά

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πασιγνωστη ηθοποιός άνοιξε λογαριασμό στο Only Fans για να προετοιμαστεί για τον νέο της ρόλο

 14.03.2026 - 10:12
Επόμενο άρθρο

Σοκ: Αυστραλοί κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων στην υπόθεση ασύλου της γυναικείας ομάδας του Ιράν

 14.03.2026 - 10:44
LIVE: Το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο - Γιατί ο Τραμπ καυχιέται για την επίθεση στη νήσο Χαργκ

Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ, το Ιράν και τις ΗΠΑ να συνεχίζουν τις επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σήκωσαν στον αέρα stealth βομβαρδιστικά Β-2, βομβαρδίζοντας το νησί Χαργκ, με την Τεχεράνη να απειλεί με αντίποινα, την στιγμή που το Ισραήλ σχεδιάζει μεγάλη χερσαία επίθεση στον Λίβανο. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις στο ThemaOnline:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άγρια συμπλοκή σε οικία στη Λεμεσό: Νεαροί με όπλα επιτέθηκαν στους ένοικους και προκάλεσαν ζημιές - Χειροπέδες σε 19χρονο

Άγρια συμπλοκή σε οικία στη Λεμεσό: Νεαροί με όπλα επιτέθηκαν στους ένοικους και προκάλεσαν ζημιές - Χειροπέδες σε 19χρονο

  •  14.03.2026 - 09:14
Nέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό - Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και όσα αλλάζουν

Nέο διάταγμα για τον αφθώδη πυρετό - Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και όσα αλλάζουν

  •  14.03.2026 - 09:54
VIDEO: Αποχώρηση «βόμβα» από την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με βολές κατά του Φειδία - «Το μόνο που θέλει είναι να πάρει»

VIDEO: Αποχώρηση «βόμβα» από την Άμεση Δημοκρατία Κύπρου με βολές κατά του Φειδία - «Το μόνο που θέλει είναι να πάρει»

  •  14.03.2026 - 08:30
VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» στην Κύπρο - Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν διάφορες περιοχές - Χάος στους δρόμους

VIDEO: «Χαλασμός Κυρίου» στην Κύπρο - Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν διάφορες περιοχές - Χάος στους δρόμους

  •  14.03.2026 - 09:46
«Να μη γίνει μια "ξερή φωτογραφία" στον τοίχο»: Ο νεαρός Χρίστος ξανασυστήνει τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη στα παιδιά

«Να μη γίνει μια "ξερή φωτογραφία" στον τοίχο»: Ο νεαρός Χρίστος ξανασυστήνει τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη στα παιδιά

  •  14.03.2026 - 07:20
Ταξίδια το Πάσχα με...επιφυλάξεις – Ο λόγος που περιμένουν οι Κύπριοι - Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Ταξίδια το Πάσχα με...επιφυλάξεις – Ο λόγος που περιμένουν οι Κύπριοι - Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

  •  14.03.2026 - 07:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα