Πρόεδρος ΕΟΑ Λάρνακας: Τα βάζει με το Τμήμα Υδάτων - «Δεν έγινε σωστός προγραμματισμός» - «Τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα»

Πρόσθεσε ότι «την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, όπου μας ανακοινώθηκαν ορισμένα μέτρα τα οποία είχαν αποφασιστεί για το θέμα της λειψυδρίας. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση δεν είναι καλή και τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα» είπε και σημείωσε πως «δεν έγινε σωστός προγραμματισμός εκ μέρους του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια καλή διαχείριση ούτως ώστε να καταφέρουμε το καλοκαίρι να έχουμε νερό στα σπίτια των καταναλωτών».

Δυστυχώς, συνέχισε «με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει όλοι συλλογικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος δηλαδή να έχουμε τα απαραίτητα αποθέματα νερού για τους καλοκαιρινούς μήνες για υδροδότηση των κατοικιών».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους είπε ότι «στη σύσκεψη μας λέχθηκε πως οι ποσότητες νερού που θα δοθούν στους ΕΟΑ για το 2026 θα είναι περίπου 10% μειωμένες σε σχέση με τον περασμένο χρόνο. Στη Λάρνακα καταφέραμε με διάφορες ενέργειες να μειώσουμε τις ανάγκες μας σε νερό σε σχέση με το 2025» είπε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε « προς επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, προχωρούμε με τη λήψη άμεσων μέτρων, μεταξύ των οποίων ενίσχυση των συνεργείων για εντοπισμό εμφανών διαρροών νερού και άμεση επιδιόρθωση τους, αντικατάσταση παροχών σε προβληματικές περιοχές και αποκοπή ύδρευσης σε πάρκα, χώρους πρασίνου και νησίδες. Επίσης θα εντατικοποιήσουμε τις ενέργειες μας για μείωση των απωλειών νερού».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας σημείωσε επίσης ότι «ορισμένα μέτρα θα ληφθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, μεταξύ των οποίων είναι να παρέχουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης ακροφύσια στους καταναλωτές για να τοποθετηθούν στις βρύσες. Επίσης ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας θα γίνουν εκστρατείες για την απώλεια νερού, προκειμένου να καλλιεργηθεί η κατάλληλη συνείδηση και κουλτούρα για το θέμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και εκστρατεία που θα στοχεύει στη μη σπατάλη του νερού» είπε.

Ο κ. Χατζηχαραλάμπους εξέφρασε την εκτίμηση ότι «με τη συνεργασία των πολιτών, την οποία θεωρούμε σημαντική, θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε το 10% του νερού στην επαρχία Λάρνακας, ούτως ώστε τους επόμενους μήνες να μην προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε περικοπή».

Κληθείς να αναφέρει τι θα γίνει με τη παροχή νερού στους αγρότες, είπε πως «είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η γεωργία, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από τη λειψυδρία. Το όλο θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη του Συμβουλίου Διαχείρισης Υδάτων Πόρων του Υπουργείου Γεωργίας με τις Αγροτικές Οργανώσεις, με στόχο να γίνει μια συνολική προσπάθεια εξοικονόμησης νερού, δεδομένου ότι ο πρωτογενής τομέας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με την ύδρευση».

Ως ΕΟΑ Λάρνακας «δίνουμε στη γεωργία και τη κτηνοτροφία όλο το διαθέσιμο νερό που ανακτούμε από το αποχετευτικό και από την επεξεργασία του νερού στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων. Η συγκεκριμένη ποσότητα ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, τα οποία επιστρέφονται πίσω στο υδατικό ισοζύγιο και χρησιμοποιείται κυρίως για τη γεωργία και την κτηνοτροφία».

Θα πρέπει, συνέχισε «να γίνουν συντονισμένες προσπάθειες από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Γεωργίας για να δοθούν στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή τη γεωργία και τη κτηνοτροφία, οι απαραίτητες ποσότητες νερού για να καταφέρει να επιβιώσει».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Χατζηχαραλάμπους επανέλαβε ότι «δυστυχώς για ακόμα μια φορά τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός και θα πρέπει οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς ως ΕΟΑ Λάρνακας αισιοδοξούμε ότι, με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και τη συνεργασία των πολιτών, θα καταφέρουμε να εξοικονομήσουμε το νερό που μας αναλογεί, ώστε το καλοκαίρι να μην χρειαστεί να προβούμε σε περικοπές» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ