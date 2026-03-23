Δυσαρέσκεια για πρόθεση αναπομπής νόμου περί οχημάτων από ΠτΔ εκφράζουν ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.-ΣΕΚ - ΕΚΥΣΥ
Δυσαρέσκεια για πρόθεση αναπομπής νόμου περί οχημάτων από ΠτΔ εκφράζουν ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.-ΣΕΚ - ΕΚΥΣΥ

 23.03.2026 - 16:08
Δυσαρέσκεια για πρόθεση αναπομπής νόμου περί οχημάτων από ΠτΔ εκφράζουν ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.-ΣΕΚ - ΕΚΥΣΥ

Δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι «μετά από πιέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να αναπέμψει τον πιο πάνω νόμο, που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα (με μία μόνο αρνητική ψήφο) και ο οποίος ήταν προϊόν μιας εντατικής προσπάθειας της Βουλής που κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια» εκφράζει ο Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. σε ανακοίνωση την οποία προσυπογράφουν και οι συνταξιούχοι της ΣΕΚ και της ΕΚΥΣΥ.

Απευθύνουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έκκληση προς όλους τους βουλευτές που ψήφισαν το νόμο «να μην υποκύψουν στις πιέσεις του κεφαλαίου, να προστατεύσουν τα συμφέροντα του λαού και να μην επιτρέψουν την τροποποίηση του νόμου».

Με την αναπομπή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «θα ζητά όπως απαλειφθεί η πρόνοια για τη γραπτή δικαιολόγηση της άρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίζουν άτομα για πρώτη φορά για την ευθύνη έναντι τρίτου».

Καταληκτικά οι συντεχνίες διερωτούνται εφόσον η ασφάλιση για την ευθύνη έναντι τρίτου είναι υποχρεωτική δια νόμου, και εφόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να αρνούνται να ασφαλίσουν κάποιους, «τότε τι θα γίνει; Οι επηρεαζόμενοι είτε θα μένουν απομονωμένοι, ελλείψει και των κατάλληλων συγκοινωνιών στην Κύπρο, ή θα αναγκάζονται να οδηγούν παράνομα χωρίς να έχουν ασφάλεια».

Οδηγοί Προσοχή: Νέο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε η μία λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο

 23.03.2026 - 15:57

 23.03.2026 - 15:57
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος διαφωνεί με τον Μεντιλίμπαρ - Βίντεο

 23.03.2026 - 16:12

 23.03.2026 - 16:12
Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

  •  23.03.2026 - 13:24
Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

  •  23.03.2026 - 15:43
Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

  •  23.03.2026 - 13:28
Οδηγοί Προσοχή: Νέο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε η μία λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο

Οδηγοί Προσοχή: Νέο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο - Έκλεισε η μία λωρίδα - Δείτε σε ποιο σημείο

  •  23.03.2026 - 15:57
LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

  •  23.03.2026 - 15:08
Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

  •  23.03.2026 - 15:20
Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

  •  23.03.2026 - 14:00
Υπόθεση Τσαγκαράκη: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που έχουν αγοράσει έργα από την γκαλερί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία

Υπόθεση Τσαγκαράκη: Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες που έχουν αγοράσει έργα από την γκαλερί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία

  •  23.03.2026 - 15:07

