Αγριεύει ο καιρός απόψε: Καταιγίδες με χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Αγριεύει ο καιρός απόψε: Καταιγίδες με χαλάζι και πτώση θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

 23.03.2026 - 16:19
Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού απόψε, με την ατμόσφαιρα να γίνεται πιο «βαριά» σε αρκετές περιοχές της Κύπρου.

Αυξημένες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές κυρίως στα παράλια και σχηματισμός ομίχλης τις αυγινές ώρες συνθέτουν ένα νυχτερινό σκηνικό που απαιτεί προσοχή, ιδιαίτερα για τους οδηγούς. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση, αγγίζοντας ακόμη και το μηδέν στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σχηματιστεί παγετός.

Το ύψος του χιονιού στη χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 26 εκατοστά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, ενώ στις παράλιες περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, είναι πιθανόν τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στο μηδέν στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Προοδευτικά όμως και κυρίως κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα βόρεια. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές αλλά και εκδήλωση μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στις παράλιες περιοχές και αργότερα και σε περιοχές των ορεινών. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, δεν αποκλείεται σε περιοχές του εσωτερικού και στα ανατολικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανόν να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας. Από νωρίς το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά. Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή, το νησί θα επηρεάζεται κατά διαστήματα από ένα ενισχυμένο κυρίως δυτικό ως βορειοδυτικό πεδίο ανέμων.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Σοκ στην κοινωνία: Νέα περιστατικά βίας κατά εκπαιδευτικών - Απειλές, βρισιές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία τους τόσο από μαθητές όσο και από γονείς

Τροχαίο στο highway: Έκλεισε η δεξιά λωρίδα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο - Καταστράφηκε το μπροστινό μέρος

Εθνικό Συμβούλιο: Ενημέρωσε ο ΠτΔ για επαφές στις Βρυξέλλες – Στο επίκεντρο το Κυπριακό, το καθεστώς των Βάσεων και η ενεργειακή κρίση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης προήδρευσε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου.

Ενέργειες από ΕΕ για διορισμό νέου Ειδικού Απεσταλμένου για το Κυπριακό - Ο λόγος της παραίτησης του Χαν

Αφθώδης πυρετός: Εντείνεται η ανησυχία - Νέο κρούσμα σε μονάδα αιγοπροβάτων στο Γέρι

Άγρια επίθεση σε διανομέα στη Λεμεσό: Καρέ καρέ η στιγμή που τον περικυκλώνουν μοτοσικλετιστές - Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

LIVE: Το Ιράν απειλεί ότι θα βάλει νάρκες στον Περσικό Κόλπο αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στις ακτές και τα νησιά

Δεν πρόλαβε να τα χαρεί - Πέθανε ο ιδιοκτήτης του OnlyFans, σε ηλικία 43 ετών

Ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα σεζόν ένα εμβληματικό ξενοδοχείο - Ετοίμασαν έναν ξεχωριστό εορταστικό πρόγραμμα για το Πάσχα

