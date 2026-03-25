Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εκκλησία της Κύπρου δώρισε στην Ελλάδα οίκημα της πρεσβείας της στη Λευκωσία

 25.03.2026 - 16:25
Η Εκκλησία της Κύπρου δώρισε στην Ελλάδα οίκημα της πρεσβείας της στη Λευκωσία

Τη δωρεά στο ελληνικό κράτος ιδιόκτητου κτιρίου της εκκλησίας της Παναγιάς Φανερωμένης στο οποίο στεγάζεται η ελληνική Πρεσβεία, στη Λευκωσία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού, Χρυσόστομου Χρυσοστόμου, με εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Λαμβάνοντας τον λόγο το πρωί, προς το τέλος της Πανηγυρικής Δοξολογίας που τελέστηκε, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, στη Λευκωσία, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και άλλων επισήμων, περιλαμβανομένου του Πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία, Κωνσταντίνου Κόλλια, ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι η απόφαση λήφθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης και επιθυμίας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και με σεβασμό προς τον θεσμικό του ρόλο και την πνευματική του καθοδήγηση θα προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες.

Η απόφαση αποτελεί έκφραση τιμής και ιστορικής αναγνώρισης προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, σημείωσε.

Ο Πρέσβης της Ελλάδας ευχαρίστησε για τη γενναία και εθνική, όπως τη χαρακτήρισε, συνεισφορά της εκκλησίας της Κύπρου προς την Πρεσβεία της Ελλάδος. «Η εκκλησία της Κύπρου και η Πρεσβεία της Ελλάδος ήσαν πάντοτε μαζί στον καθημερινό αγώνα για τα εθνικά μας θέματα. Για την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό τις αρχές, τις παραδόσεις και τις αξίες μας», ανέφερε.

Διαβεβαίωσε δε ότι πάντοτε το κτίριο αυτό στην Λεωφόρο Βύρωνος θα παραμείνει προς χρήση της Ελληνικής Πρεσβείας και των σκοπών της και ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο εκ μέρους της Ελλάδος και της Κυβέρνησής της.

Να σημειωθεί ότι η δωρεά αφορά το μεσαίο κτίριο από τα τρία που βρίσκονται στον ίδιο χώρο στη Λεωφόρο Βύρωνος στην Λευκωσία και χρησιμοποιούνται από την ελληνική διπλωματική αποστολή. Το οίκημα στεγάζει την Πρεσβεία και το γραφείο του Πρέσβη της Ελλάδας. Η συνολική έκταση και τα τρία κτίρια είναι ιδιοκτησία της Εκκλησίας της Φανερωμένης και παραχωρούνται στην Πρεσβεία της Ελλάδας έναντι συμβολικού ενοικίου. Το καθεστώς αυτό παραμένει πλην του κτιρίου που δωρίζεται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος σε δρόμο στη Λεμεσό - Βγήκαν από τα αυτοκίνητα και πιάστηκαν στα… χέρια
Η νέα άφιξη στη Λευκωσία που θα συζητηθεί: Που βρίσκεται και τι νοστιμιές προσφέρει - Δείτε φωτογραφίες
«Χρόνια πολλά Ελλάδα» εύχονται τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού από τις φρεγάτες που βρίσκονται στην Κύπρο - Δείτε βίντεο
VIDEO: Γνωστή Κύπρια TikToker ανακοίνωσε την πρώτη της εγκυμοσύνη
Καταγγελία-σοκ: Σε αδιέξοδο οικογένεια με ανήλικα παιδιά στην Κύπρο - Κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο λόγω έξωσης
Ένα νέο στέκι έρχεται να... αντικαταστήσει ένα παλιό - Ένας νέος κήπος σε περιμένει για BBQ και κρύα μπύρα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μετά τον χείμαρρο που «φούσκωσε» έχουμε και κατολισθήσεις πετρών και χώματος - Δείτε σε ποιο δρόμο

 25.03.2026 - 16:05
Επόμενο άρθρο

Άνδρας σε έξαλλη κατάσταση - Κρατάει μαχαίρι και φωνάζει από το μπαλκόνι σε πολυκατοικία στη Λάρνακα – Στο σημείο η Αστυνομία – Δείτε βίντεο

 25.03.2026 - 16:45
ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες - Αναφορά σε «ξεκάθαρο πλάνο» για Βάσεις και μέτρα για οικονομία

ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες - Αναφορά σε «ξεκάθαρο πλάνο» για Βάσεις και μέτρα για οικονομία

Στις εξελίξεις στο Κυπριακό, στο θέμα που αφορά τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο, καθώς και στα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στην περιοχή, αναφέρθηκε σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες - Αναφορά σε «ξεκάθαρο πλάνο» για Βάσεις και μέτρα για οικονομία

ΠτΔ: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» μετά τη συνάντηση με Γκουτέρες - Αναφορά σε «ξεκάθαρο πλάνο» για Βάσεις και μέτρα για οικονομία

  •  25.03.2026 - 13:33
Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Αυτά είναι τα οπλικά συστήματα της νέας εποχής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δείτε φωτογραφίες

Παρέλαση 25ης Μαρτίου: Αυτά είναι τα οπλικά συστήματα της νέας εποχής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δείτε φωτογραφίες

  •  25.03.2026 - 14:05
LIVE: Το Ιράν παρέλαβε το «σχέδιο των 15 σημείων» των ΗΠΑ - Διπλωματία εν μέσω πυρών

LIVE: Το Ιράν παρέλαβε το «σχέδιο των 15 σημείων» των ΗΠΑ - Διπλωματία εν μέσω πυρών

  •  25.03.2026 - 12:40
Υπουργείο Γεωργίας: Κανένα νέο κρούσμα αφθώδους μέχρι στιγμής

Υπουργείο Γεωργίας: Κανένα νέο κρούσμα αφθώδους μέχρι στιγμής

  •  25.03.2026 - 15:50
Θρίλερ στη Λάρνακα: Αίσιο τέλος – Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα – Απελευθερώθηκαν οι δύο γυναίκες – Φωτογραφίες

Θρίλερ στη Λάρνακα: Αίσιο τέλος – Πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα – Απελευθερώθηκαν οι δύο γυναίκες – Φωτογραφίες

  •  25.03.2026 - 18:02
Μετά τον χείμαρρο που «φούσκωσε» έχουμε και κατολισθήσεις πετρών και χώματος - Δείτε σε ποιο δρόμο

Μετά τον χείμαρρο που «φούσκωσε» έχουμε και κατολισθήσεις πετρών και χώματος - Δείτε σε ποιο δρόμο

  •  25.03.2026 - 16:05
«Χρόνια πολλά Ελλάδα» εύχονται τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού από τις φρεγάτες που βρίσκονται στην Κύπρο - Δείτε βίντεο

«Χρόνια πολλά Ελλάδα» εύχονται τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού από τις φρεγάτες που βρίσκονται στην Κύπρο - Δείτε βίντεο

  •  25.03.2026 - 14:52
Ένα νέο στέκι έρχεται να... αντικαταστήσει ένα παλιό - Ένας νέος κήπος σε περιμένει για BBQ και κρύα μπύρα

Ένα νέο στέκι έρχεται να... αντικαταστήσει ένα παλιό - Ένας νέος κήπος σε περιμένει για BBQ και κρύα μπύρα

  •  25.03.2026 - 15:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα