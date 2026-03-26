Ανείπωτη θλίψη: Απεβίωσε ο Κύπριος ζωγράφος Ανδρέας Καραγιάν - «Πνεύμα ακούραστο και επαναστατικό»

Ο εκλιπών υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα της τέχνης, με σημαντική πορεία ως ζωγράφος, φωτογράφος και συγγραφέας. Το έργο του χαρακτηριζόταν από αυθεντικότητα και ευαισθησία, ενώ η δημιουργική του πορεία άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπου εκπροσώπησε τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στον Ανδρέα Καραγιάν ως «πνεύμα ακούραστο και επαναστατικό», υπογραμμίζοντας την ελεύθερη σκέψη και τη διαρκή προσφορά του στον πολιτισμό. Μάλιστα, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, η Βουλή των Αντιπροσώπων τον είχε τιμήσει με το Μετάλλιο της Βουλής, ως αναγνώριση της συμβολής του.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τέχνης. Ειλικρινή συλλυπητήρια εκφράζονται προς την οικογένεια και τους οικείους του.