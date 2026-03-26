Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Ανείπωτη θλίψη: Απεβίωσε ο Κύπριος ζωγράφος Ανδρέας Καραγιάν - «Πνεύμα ακούραστο και επαναστατικό»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανείπωτη θλίψη: Απεβίωσε ο Κύπριος ζωγράφος Ανδρέας Καραγιάν - «Πνεύμα ακούραστο και επαναστατικό»

 26.03.2026 - 21:54
Απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών ο Κύπριος ζωγράφος Ανδρέας Καραγιάν, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και την κυπριακή κοινωνία.

Ο εκλιπών υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα της τέχνης, με σημαντική πορεία ως ζωγράφος, φωτογράφος και συγγραφέας. Το έργο του χαρακτηριζόταν από αυθεντικότητα και ευαισθησία, ενώ η δημιουργική του πορεία άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, όπου εκπροσώπησε τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις.

Σε δήλωσή της, η Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στον Ανδρέα Καραγιάν ως «πνεύμα ακούραστο και επαναστατικό», υπογραμμίζοντας την ελεύθερη σκέψη και τη διαρκή προσφορά του στον πολιτισμό. Μάλιστα, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του, η Βουλή των Αντιπροσώπων τον είχε τιμήσει με το Μετάλλιο της Βουλής, ως αναγνώριση της συμβολής του.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της τέχνης. Ειλικρινή συλλυπητήρια εκφράζονται προς την οικογένεια και τους οικείους του.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε σήμερα  δέσμη οκτώ μέτρων για τη στήριξη των Κυπρίων πολιτών και της οικονομίας, ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  26.03.2026 - 21:00
Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

  •  26.03.2026 - 19:23
LIVE: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία

  •  26.03.2026 - 16:30
«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

  •  26.03.2026 - 16:50
Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

  •  26.03.2026 - 17:52
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί

  •  26.03.2026 - 16:31
«Πράσινο» Βουλής στον νόμο για διεύρυνση δραστηριοτήτων της CYTA στον τομέα ενέργειας

  •  26.03.2026 - 19:51
Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

  •  26.03.2026 - 20:37

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα