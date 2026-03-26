ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουντό το σκηνικό του καιρού: Ποιες μέρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι τη Δευτέρα

 26.03.2026 - 21:41
Χαμηλή πίεση συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Το Σάββατο και την Κυριακή, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου ήταν 27 εκατοστά.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα παράλια παροδικά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 12 στα παράλια και γύρω στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και τα ορεινά πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη.

Το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής.

Την Κυριακή, αναμένονται τοπικά βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως μετά το μεσημέρι ενώ τη Δευτέρα αναμένονται μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κατά το τριήμερο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο «σφυρί» εκατοντάδες αντικείμενα - Από iPhone και laptop μέχρι κοσμήματα και ρολόγια - Δείτε τιμές και φωτογραφίες
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί
VIDEO: H τραγική ιστορία της 25χρονης που θα κάνει ευθανασία - Ο ομαδικός βιασμός, η βουτιά στο κενό που την άφησε παραπληγική και η έκκληση «θέλω να πεθάνω όμορφη»
Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Γεωργιάδης - «Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό...» - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Αυτός ο υποψήφιος αποχώρησε μετά τις εσωκομματικές της Άμεσης Δημοκρατίας – «Κουράστηκα να κάνω τον καραγκιόζη»
Στυλιάνα Αβερκίου: «Έχω κοιλιακούς, τουλάχιστον πάλι είμαι σέξι ακόμα και άβαφη είμαι πραγματικά πανέμορφη»

 

 

 

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανακοίνωσε σήμερα  δέσμη οκτώ μέτρων για τη στήριξη των Κυπρίων πολιτών και της οικονομίας, ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί η πολεμική κρίση στη Μέση Ανατολή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

Ιδού αναλυτικά τα οχτώ μέτρα-«ανάσα» από τον ΠτΔ: Απαλλαγή ΦΠΑ, μειώσεις σε ρεύμα και καύσιμα - Όσα περιλαμβάνει το πακέτο

  •  26.03.2026 - 21:00
Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Εξελίξεις με την επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων - Απορρίφθηκε η αναπομπή του ΠτΔ για τον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

  •  26.03.2026 - 19:23
LIVE: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία

LIVE: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο - Ο Τραμπ καλεί το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία

  •  26.03.2026 - 16:30
«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

«Φωτιά» στις τιμές καυσίμων: Ρεκόρ τριετίας μέσα σε μία μέρα - Καμπανάκι από Σύνδεσμο Καταναλωτών

  •  26.03.2026 - 16:50
Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

Στον «αέρα» άδειες οδηγών λεωφορείων από βαθμούς ποινής λόγω καμερών - Προβληματισμός για το Pame Express

  •  26.03.2026 - 17:52
Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρνακα: Κινδύνεψε να καεί ζωντανός 36χρονος ενώ κοιμόταν -Τον έσωσαν αστυνομικοί

  •  26.03.2026 - 16:31
«Πράσινο» Βουλής στον νόμο για διεύρυνση δραστηριοτήτων της CYTA στον τομέα ενέργειας

«Πράσινο» Βουλής στον νόμο για διεύρυνση δραστηριοτήτων της CYTA στον τομέα ενέργειας

  •  26.03.2026 - 19:51
Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

Υπόθεση ομηρείας στη Λάρνακα: Υπό κράτηση ο 36χρονος - Πόσες μέρες θα περάσει στο κελί

  •  26.03.2026 - 20:37

