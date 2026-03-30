Φόβοι για επικίνδυνα περιστατικά: Έκτακτα μέτρα στα σχολεία για το Πάσχα

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες, οι Διευθύνσεις των σχολείων, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες, καλούνται να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, ιδιαίτερα κατά την περίοδο που προηγείται των πασχαλινών εορτών.

Έλεγχοι και πρόληψη εντός σχολείων

Μεταξύ των βασικών μέτρων που προτείνονται είναι η διενέργεια διακριτικών ελέγχων κατά την προσέλευση των μαθητών, προκειμένου να αποτραπεί η μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων, όπως κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Παράλληλα, ζητείται καθημερινός έλεγχος των σχολικών χώρων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν επικίνδυνα υλικά που μπορεί να έχουν εισαχθεί ή αποθηκευτεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των μαθητών, σε συνεργασία με την Αστυνομία, για τους σοβαρούς κινδύνους που ενέχει η χρήση τέτοιων αντικειμένων.

Ενημέρωση γονέων και συνεργασία με αρχές

Σημαντικός θεωρείται και ο ρόλος των γονέων, με τις σχολικές μονάδες να καλούνται να τους ενημερώσουν, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην αποτροπή της χρήσης κροτίδων και βεγγαλικών από τα παιδιά τους.

Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται ενδείξεις για προετοιμασία λαμπρατζιών εντός ή πλησίον σχολικών χώρων, οι Διευθύνσεις οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τη Σχολική Εφορεία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Αστυνομία.

Απαγόρευση λαμπρατζιάς σε σχολικούς χώρους

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απαγόρευση χρήσης των σχολικών χώρων για άναμμα λαμπρατζιάς, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επέκτασης πυρκαγιάς και πρόκλησης σοβαρών ζημιών ή ατυχημάτων.

Παράλληλα, προτείνεται η ενίσχυση της συνεργασίας με την Αστυνομία για συχνότερες περιπολίες, ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως σχολεία που βρίσκονται κοντά σε εκκλησίες, γήπεδα ή απομονωμένες περιοχές.

Έλεγχος υποδομών και συστημάτων ασφαλείας

Επιπρόσθετα, οι σχολικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

Έλεγχος περιφράξεων και εισόδων

Ασφάλιση αιθουσών και κτηριακών εγκαταστάσεων

Έλεγχος λειτουργίας συναγερμών

Επαρκής περιμετρικός φωτισμός

Ενίσχυση της νυχτερινής φύλαξης όπου απαιτείται

Τα μέτρα αυτά κρίνονται απαραίτητα, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα βανδαλισμών, επικίνδυνων ενεργειών και ατυχημάτων κατά την περίοδο των εορτών.