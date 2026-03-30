Πάσχα σε ναρκοπέδιο: Η Αστυνομία «κηρύσσει» τον πόλεμο σε λαμπρατζιές και κροτίδες – Το «μάθημα» αίματος του 2025

Η «μάχη» των γειτονιών έχει ήδη ξεκινήσει, με τις λαμπρατζιές να στήνονται και τον υπόκωφο θόρυβο των κροτίδων να προμηνύει την κλιμάκωση. Φέτος, η Αστυνομία βγαίνει στους δρόμους με το βάρος ενός τραγικού παρελθόντος, αποφασισμένη να αποτρέψει τη μετατροπή της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης σε πένθος.

Τα πρώτα στοιχεία του 2026 δείχνουν ότι ο κίνδυνος είναι ήδη εδώ, καθώς τουλάχιστον 66 κροτίδες έχουν ήδη κατασχεθεί, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα.

​Η «μαύρη» κληρονομιά του 2025

​Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι η περσινή χρονιά «βάφτηκε» με αίμα. Ο απολογισμός ήταν εφιαλτικός: ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του στη Λευκωσία, όταν ένας πάσσαλος τον τραυμάτισε θανάσιμα στο κεφάλι την ώρα που έστηνε μια λαμπρατζιά.

Η τραγωδία συνεχίστηκε με δύο νεαρά παιδιά που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει για πάντα, υπομένοντας ακρωτηριασμούς δακτύλων από αυτοσχέδιες και εργοστασιακές κροτίδες.

Ένας 40χρονος, ενώ βρισκόταν ανυποψίαστος σε προαύλιο εκκλησίας, τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη που προκάλεσε άγνωστος.

​Η περσινή χρονιά, παρά την κατάσχεση πάνω από 20.400 ειδών πυροτεχνίας (συμπεριλαμβανομένων 9.000 κροτίδων), σημαδεύτηκε από δεκάδες περιστατικά ανάμματος φωτιάς, χρήση εκρηκτικών και επιθέσεις νεαρών εναντίον αστυνομικών. Αυτός ο «πόλεμος» των δρόμων οδήγησε σε συλλήψεις, αλλά κυρίως, σε μια οδυνηρή υπενθύμιση: ο κίνδυνος είναι πραγματικός και συχνά, μοιραίος.

Τα «όπλα» των Αρχών μετά το «όχι» της Βουλής

​Παρά το γεγονός ότι η Βουλή καταψήφισε το νομοσχέδιο για αυστηρότερες ποινές και ξεκάθαρες ευθύνες, αφήνοντας τις Αρχές χωρίς τα επιθυμητά νομικά «όπλα», η Αστυνομία δεν υποχωρεί. Με τα υφιστάμενα νομικά εργαλεία και την στρατηγική να εστιάζει στην πρόληψη μέσω εντατικοποιημένων περιπολιών και στην καταστολή. Οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι σε «θερμά» σημεία όπου συχνάζουν νεαροί και παραδοσιακά στήνονται λαμπρατζιές.

Ταυτόχρονα, σε μια προσπάθεια να χτυπηθεί το πρόβλημα στη ρίζα του, Κλάδος Πυροτεχνουργών και Κοινοτική Αστυνόμευση έχουν ήδη ξεκινήσει διαλέξεις σε σχολεία, προσπαθώντας να μεταδώσουν στους μαθητές το «μάθημα» του 2025 πριν να είναι αργά.

​Επιχείρηση «Ασφαλές Πάσχα»

​Η κινητοποίηση είναι παγκύπρια. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί συντονιστικές συναντήσεις σε όλες τις επαρχίες, με τη συμμετοχή Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Τοπικών Αρχών.

Στόχος ο έγκαιρος εντοπισμός και η απομάκρυνση ξυλείας ή άλλων επικίνδυνων υλικών που συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους για λαμπρατζιές. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία έξω από εκκλησίες και σε ανοικτούς χώρους, με στόχο όχι μόνο τον περιορισμό του φαινομένου των κροτίδων και των φωτιών, αλλά και την αποτροπή της οχληρίας και των κακόβουλων ζημιών.