ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε δυο νέες μονάδες - «Κανένας κίνδυνος από κατανάλωση κρέατος» - Σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε δυο νέες μονάδες - «Κανένας κίνδυνος από κατανάλωση κρέατος» - Σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα

 06.04.2026 - 17:08
Αφθώδης πυρετός: Κρούσματα σε δυο νέες μονάδες - «Κανένας κίνδυνος από κατανάλωση κρέατος» - Σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα

Κρούσματα αφθώδους πυρετού σε δυο επιπλέον μονάδες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μολυσμένων μονάδων στις 54, στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας.

Τα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν σε δυο μονάδες στην περιοχή Δρομολαξιάς-Μενεού εντός της ήδη μολυσμένης περιοχής. Η μια περίπτωση αφορά 3-5 αιγοπρόβατα και η άλλη γύρω στα 20 αιγοπρόβατα. Όσον αφορά την κατανάλωση κρέατος και γάλακτος ενόψει Πάσχα δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, υπογράμμισε, σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

«Έχουμε ολοκληρώσει την επιδημιολογική διερεύνηση στη βάση του στατιστικού δείγματος σε όλες τις επαρχίες και προχωρούμε με ιχνηλάτηση και δειγματοληψίες σε μολυσμένες περιοχές», ανέφερε η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός.

«Παράλληλα συνεχίζουμε με τους εμβολιασμούς, οι οποίοι φτάνουν για τη δεύτερη δόση των βοοειδών στο 60% του ζωικού πληθυσμού και για τα αιγοπρόβατα στο 27%», πρόσθεσε. 

Όσον αφορά τους χοίρους, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο εμβολιασμός και έχει φτάσει στο 73% του ζωικού πληθυσμού των μονάδων που βρίσκονται εντός της μολυσμένης ζώνης.

Σε σχέση με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, όπως αναφέρει ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχει ήδη υλοποιηθεί η καταβολή προκαταβολών για απώλεια εισοδήματος προς όλους τους μέχρι στιγμής δικαιούχους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα έχουν ήδη θανατωθεί (50 ζώα και άνω ανά εκμετάλλευση), με το συνολικό ποσό να ανέρχεται, μέχρι στιγμής, στις €215.460.

Όπως είπε η κ. Γεωργιάδου θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο οι αποζημιώσεις για το γάλο και το σανό.

«Ευελπιστούμε ότι η αποζημίωση για την απώλεια γάλακτος θα δοθεί πριν το Πάσχα, έτσι ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν ακόμα καλύτερα οι κτηνοτρόφοι μας», σημείωσε.

Παράλληλα, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής όλων των τεκμηρίων για να μπορέσει να προχωρήσει ο εξατομικευμένος φάκελος για τη μεγάλη αποζημίωση που θα δοθεί για την απώλεια εισοδήματος.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, έχουν ήδη αποσταλεί σχετικές επιστολές προς τους δικαιούχους κτηνοτρόφους για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων (φορολογικές δηλώσεις κ.ά.), προκειμένου να καταρτιστούν εξατομικευμένοι φάκελοι για την μηνιαία καταβολή απώλειας εισοδήματος.

«Στόχος της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποζημιώσεων είναι ο καθορισμός ενός δίκαιου και  τεκμηριωμένου πλαισίου αποζημιώσεων, με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες κάθε κτηνοτροφικής μονάδας», σημειώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως υπογραμμίζουν οι πληρωμές προχωρούν βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που συζητήθηκαν στις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων.

Κληθείσα να απαντήσει σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του ιού σε μη μολυσμένες περιοχές, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι, βάσει των επιδημιολογικών διερευνήσεων, που πραγματοποιήθηκαν, όλα τα δείγματα στις υπόλοιπες επαρχίες είναι αρνητικά.

«Ελπίζουμε να μείνουν αρνητικά και οι άνθρωποι μας να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα όσο αυστηρά κι ακούγονται. Πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν για να κρατήσουμε την υπόλοιπη κτηνοτροφία καθαρή», υπογράμμισε.

Όσον αφορά τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού, η Σωτηρία Γεωργιάδου είπε πως ευελπιστεί ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου.  

Η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός για ελέγχους σε σφαγεία, κρεοπωλεία και σημεία λιανικής πώλησης κρέατος, ενόψει Πάσχα.

Σημείωσε ότι οι έλεγχοι εντάθηκαν από το περασμένο Σαββατοκύριακο και θα συνεχιστούν και αυτή την εβδομάδα

«Ο λόγος των αυξημένων ελέγχων είναι για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των σφαγείων και παράλληλα να διασφαλίσουμε την υγεία των ζώων και τη μη μετάδοση του ιού», ανέφερε καταληκτικά η κ. Γεωργιάδου.

Ειδική ιστοσελίδα για αφθώδη πυρετό

Στο μεταξύ το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε σε ό,τι αφορά την ειδική ιστοσελίδα για τον αφθώδη πυρετό (www.footandmouth.gov.cy), η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες, οδηγίες και μέτρα διαχείρισης της νόσου, πως σε αυτήν έχει τεθεί σε λειτουργία διαδραστικός χάρτης, όπου αποτυπώνονται οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης, καθώς και τα σημεία απολύμανσης.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο χάρτης αποτελεί πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατόπιν οδηγιών της Υπουργού Γεωργίας.

Μέσω της ιστοσελίδας, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στον διαδραστικό χάρτη (https://fmd.moa.gov.cy/maps/) και να ενημερώνεται για τις εστίες κρουσμάτων, καθώς και για τις ζώνες προστασίας και περιορισμού που καθορίζονται γύρω από αυτές, αναφέρει η ανακοίνωση.

