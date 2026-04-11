Σούβλισμα, παιχνίδια και φλαούνες - Αυτά είναι τα 9 παραδοσιακά πασχαλινά έθιμα στην Κύπρο

Πέρα από το εκκλησιαστικό σκέλος, οι ημέρες αυτές συνοδεύονται από πλούσια έθιμα και παραδόσεις, τόσο θρησκευτικές όσο και τοπικές, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το Πάσχα, που θεωρείται η μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, οι πιστοί παρακολουθούν με ευλάβεια την πορεία του Κυρίου από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Ανάσταση του.

Εκτός από το εκκλησιαστικό κομμάτι, οι μέρες της Ανάστασης περιλαμβάνουν και άλλα έθιμα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τις θρησκευτικές παραδόσεις είτε με τις τοπικές συνήθειες και παρουσιάζουν πολύ όμορφες ιδιαιτερότητες, με το καθένα να έχει την δική του σημασία.

Τα έθιμα του Πάσχα στην Κύπρο και τι συμβολίζουν

Επιτάφιος

Οι γυναίκες κάθε περιοχής συγκεντρώνονται το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής για να στολίσουν τον επιτάφιο, ενώ ψάλλεται από το πλήθος ο επιτάφιος θρήνος, και τρεις κοπέλες ντυμένες μυροφόρες, ραίνουν το Χριστό με μύρα, αρώματα και άνθη.

Το βράδυ γίνεται η περιφορά του επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους κάθε περιοχής ή χωριού.

Άγιο Φως και Χριστός Ανέστη

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, κατά την «Πρώτη Ανάσταση»-όταν ο ιερέας ψάλλει «Ανάστα ο Θεός, κρίνων τη γη», σκορπίζοντας δάφνες στην εκκλησία, πέφτουν τα μαύρα καλύμματα από τις εικόνες και οι πιστοί χτυπούν δυνατά τα στασίδια των σκάμνων.

Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου ο ιερέας λέει το «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός», ενώ συγχρόνως βγαίνει από την εκκλησία μαζί με τους ψάλτες για την λιτανεία.

Όλος ο κόσμος ανάβει τα κεριά του και τις λαμπάδες του από το Άγιο φως της Αναστάσεως και βγαίνουν έξω. Εκεί ο ιερέας θα πει τον Καλό Λόγο και το Ευαγγέλιο, ενώ όλοι μαζί ψάλλουν το Χριστός Ανέστη.

Τη βραδιά της Ανάστασης μετά την εκκλησία γίνεται επίσης ένα από τα πιο σημαντικά οικογενειακά τραπέζια της χρονιάς. Το πρώτο πιάτο πάντα αποτελείται από τη κοτόσουπα ή αυγολέμονη.

Λαμπρατζιά

Στη Λαμπρατζιά «καίμε» τον Ιούδα, στο προαύλιο της εκκλησίας, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου αμέσως μετά την λειτουργία.

Το δημοφιλές αυτό έθιμο είναι πόλος έλξης των νέων και ειδικά στους ανήλικους οι οποίοι από μέρες πριν οργώνουν τις γειτονιές προκειμένου να μαζέψουν ξύλα και ξενυχτούν με βάρδιες για να μην τους τα κλέψουν.

Κόκκινα αυγά

Την Μεγάλη Πέμπτη οι νοικοκυρές βάφουν τα κόκκινα αβγά, συνήθως με το Λιζάρι (ρίζες από διάφορα φυτά), γι’ αυτό και ονομάζεται «Κότσιηνη Πέφτη». Στην Κύπρο ο κόσμος ανέφερε πως τα αβγά βάφτηκαν κόκκινα από το αίμα του Χριστού που έσταζε από το πρόσωπό του όταν του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι.

Το αβγό είναι «σύμβολο» της ζωής και στην περίπτωση της Ανάστασης, συμβολίζει την ανάσταση εκ των νεκρών, γι’ αυτό και το τσούγκρισμα των αυγών συμβολίζει την έξοδο της ζωής.

Στην λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, οι εικόνες του εικονοστασίου καλύπτονται με μαύρα ρούχα σε ένδειξη πένθους. Το ίδιο βράδυ στήνουν μέσα στην εκκλησία πάνω σε τραπέζι, ομοίωμα σταυρού με το Χριστό πάνω, ενώ στα δεξιά και αριστερά βάζουν ομοίωμα του Αποστόλου Ιωάννη και της μητέρα του Χριστού.

Ζύμωμα αρκατένων

Τη Μεγάλη Πέμπτη σε μερικά χωριά γίνεται το ζύμωμα των αρκατένων. Πρόκειται για παξιμάδια που έχουν ως βάση τον αρκάτη, το οποίο είναι ειδικό προζύμι από ρεβίθια. Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στην Πάφο, ζυμώνονται εδώ και αιώνες κουλούρια από γάλα και ζάχαρη τα οποία ονομάζονται «γαλένα».

Φλαούνες

Την τιμητική του το Πάσχα έχουν φυσικά οι Φλαούνες. Πρόκειται για παραδοσιακό κυπριακό πασχαλινό έδεσμα που ετοιμάζεται την Μεγάλη Παρασκευή. Μετά την παρασκευή τους μεταφέρονται στην εκκλησία για να δοθούν στους πιστούς και να καταναλωθούν μετά την Ανάσταση.

Οι φλαούνες είναι τρόφιμο που από παλαιά χρησιμοποιούταν για τη μετάβαση των πιστών από τη νηστεία στην κατανάλωση μη νηστίσιμων τροφών χωρίς να δημιουργούνται στομαχικές διαταραχές.

Ένα παρόμοιο με τη φλαούνα έδεσμα, που εντοπίζεται στα χωριά της Πάφου, είναι οι πασκιές. Η πίτα αυτή, περιέχει κομμάτια από το αρνίσιο κρέας του Πάσχα.

Τσουρέκι

Το τσουρέκι στον Χριστιανισμό συμβολίζει την ανάσταση του Χριστού, καθώς κατά την παράδοση, το αλεύρι ζωντανεύει και μεταμορφώνεται σε ψωμί, ενώ το ζύμωμα σε σχήμα πλεξούδας συμβολίζει την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων.

Το τσουρέκι είναι παραδοσιακά συνδεδεμένο με το Πάσχα και δεν λείπει σχεδόν από κανένα λαμπριάτικο τραπέζι και το τρώμε μετά το Χριστός Ανέστη, την επίσημη, δηλαδή, λήξη της νηστείας.

Σούβλισμα του αρνιού

Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί γίνεται ο εσπερινός της Αγάπης. Μετά την λιτανεία της εικόνας, οι πιστοί προσκυνούν και πάνε στα σπίτια τους και θα ψήσουν το πατροπαράδοτο «Αρνί στην σούβλα».

Το θυσιαζόμενο αρνί για το Χριστιανικό Πάσχα συμβολίζει τον Ιησού Χριστό, ως τον Αμνό του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου.

Παιχνίδια του Πάσχα

Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, στήνονται στις πλατείες τα παραδοσιακά παιχνίδια της Λαμπρής, όπως ζίζιρος, σακουλοδρομίες, γαϊδουροδρομίες, αυγοδρομίες, τράβηγμα σχοινιού και άλλα. Τα παιχνίδια διαρκούν μέχρι και την Τρίτη του Πάσχα.