Video: Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Τα πρώτα ευρήματα από το μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχο και πετσέτες

 16.04.2026 - 17:23
Κηλίδες αίματος σε τοίχο και πετσέτες είναι τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές από το ενοικιαζόμενο δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά, όπου βρισκόταν η 19χρονη Μυρτώ προτού εγκαταλειφθεί σε πλατεία του Αργοστολίου και χάσει τη ζωή της.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα (22, 23 και 26 ετών) τα οποία έχει επιβεβαιωθεί πως να βρίσκονταν μαζί της τις ώρες που προηγήθηκαν και την άφησαν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία μετά από χρήση κοκαΐνης.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στο δωμάτιο του ξενοδοχείου
Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι Αρχές κατέγραψαν ευρήματα τόσο στο υπνοδωμάτιο όσο και στο μπάνιο, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν εργαστηριακά στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ειδικότερα, στο υπνοδωμάτιο εντοπίστηκαν πάνω στο κρεβάτι τμήματα από τεχνητές βλεφαρίδες, καθώς και δύο κηλίδες αίματος. Παράλληλα, στο τραπέζι του δωματίου βρέθηκε λευκή πετσέτα επίσης με μια κηλίδα.

Την ίδια ώρα,  στο μπάνιο του δωματίου καταγράφηκαν επίσης ευρήματα, καθώς εντοπίστηκε κηλίδα αίματος σε πετσέτα, αλλά και αντίστοιχη κηλίδα στον τοίχο.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν συλλεχθεί προκειμένου να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Το χρονικό
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η άτυχη κοπέλα μετέβη σε ξενοδοχείο του Αργοστολίου γύρω στις 12 το βράδυ της Δευτέρας με τον 23χρονο φίλο της. Γύρω στις 2 το ξημέρωμα ο νεαρός φέρεται να της ζήτησε να κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Τότε φώναξαν τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος έφερε τις ναρκωτικές ουσίες και έκανε χρήση μαζί τους. Έπειτα από μία ώρα ο 26χρονος έφυγε και ξαναγύρισε με νέα ποσότητα κοκαΐνης. Μαζί του στο ξενοδοχείο τη δεύτερη φορά πήγε και ο 22χρονος Αλβανός, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έκανε χρήση ναρκωτικών.

Τότε η 19χρονη φαίνεται μην άντεξε και να έχασε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, οι τρεις νεαροί φέρεται να τη μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις της στην πλατεία και στη συνέχεια να την εγκατέλειψαν στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, διασώστες του ΕΚΑΒ την εντόπισαν και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

