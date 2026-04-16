Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

Με πρόταση νόμου του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, που κατατέθηκε προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η Βουλή αποφάσισε να δώσει αυτή την παράταση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν από τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οικοδομής και πολεοδομικών αδειών από τους ΕΟΑ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι με την πρόταση νόμου "ο Έφορος Φορολογίας δύναται να εξετάσει αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2026, η εξέταση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα λόγω καθυστέρησης των πολεοδομικών αρχών".

Σημείωσε ότι "δεν επιθυμούμε να μετακυλήσουμε τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις των τοπικών αρχών στους αγοραστές ακινήτων και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας", είπε.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι η Επιτροπή ακολούθησε υποδείξεις του Εφόρου Φορολογίας και με την πρόταση νόμου δίνεται η ευχέρεια στον Έφορο Φορολογίας να ελέγχει αυτές τις περιπτώσεις και να δρα στο πλαίσιο του νόμου.

Από την άλλη, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει την πρόταση. Σημείωσε ότι η θέση του κόμματος καθορίστηκε από το γεγονός ότι "δεν πρέπει να δώσουμε δυνατότητα σε κάποιον που χτίζει 'οκέλλες' εκατομμυρίων, να επωφεληθεί του μειωμένου συντελεστή".

