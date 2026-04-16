Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία
Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

 16.04.2026 - 17:28
Τη δυνατότητα ο Έφορος Φορολογίας να εγκρίνει αιτήσεις για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία ψήφισε την Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής.

Με πρόταση νόμου του Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, που κατατέθηκε προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η Βουλή αποφάσισε να δώσει αυτή την παράταση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς συνέπειες που προκλήθηκαν από τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οικοδομής και πολεοδομικών αδειών από τους ΕΟΑ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι με την πρόταση νόμου "ο Έφορος Φορολογίας δύναται να εξετάσει αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2026, η εξέταση των οποίων δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα λόγω καθυστέρησης των πολεοδομικών αρχών".

Σημείωσε ότι "δεν επιθυμούμε να μετακυλήσουμε τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις των τοπικών αρχών στους αγοραστές ακινήτων και ιδιαίτερα της πρώτης κατοικίας", είπε.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι η Επιτροπή ακολούθησε υποδείξεις του Εφόρου Φορολογίας και με την πρόταση νόμου δίνεται η ευχέρεια στον Έφορο Φορολογίας να ελέγχει αυτές τις περιπτώσεις και να δρα στο πλαίσιο του νόμου.

Από την άλλη, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, είπε ότι το ΑΚΕΛ θα καταψηφίσει την πρόταση. Σημείωσε ότι η θέση του κόμματος καθορίστηκε από το γεγονός ότι "δεν πρέπει να δώσουμε δυνατότητα σε κάποιον που χτίζει 'οκέλλες' εκατομμυρίων, να επωφεληθεί του μειωμένου συντελεστή".

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Video: Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Τα πρώτα ευρήματα από το μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχο και πετσέτες

Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Δρουσιώτης: «Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο» - Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Μυλωνάκη

Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

Πρωτοβουλία μετά την τραγωδία: Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επικίνδυνες οικοδομές

Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

Αυστηροποίηση στο πλαίσιο για τα «πειρατικά ταξί» - Έρχονται αυξημένες ποινές, τι ενέκρινε η Ολομέλεια

Video: Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Τα πρώτα ευρήματα από το μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχο και πετσέτες

