Δρουσιώτης: «Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο» - Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Μυλωνάκη

 16.04.2026 - 17:01
Ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης αναφέρεται δημόσια στην περιπέτεια υγείας του κ. Μυλωνάκη, εκφράζοντας τη συμπάθειά του και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

«Διευκρινίζω ότι στις 31 Μαρτίου επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά ο κ. Μυλωνάκης, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα μου, και μου είπε πως πρέπει να επρόκειτο για συνωνυμία»

Αυτούσια η ανάρτησή του:

Εκφράζω τη συμπάθεια μου για την περιπέτεια στην υγεία του κ. Μυλωνάκη και του εύχομαι ταχεία ανάρρωση.

Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο.

Διευκρινίζω ότι στις 31 Μαρτίου επικοινώνησε μαζί μου τηλεφωνικά ο κ. Μυλωνάκης, αναφέρθηκε στο δημοσίευμα μου, και μου είπε πως πρέπει να επρόκειτο για συνωνυμία.

Του απάντησα ότι θα ελέγξω τα μηνύματα που τον αφορούσαν και θα επανερχόμουν.

Ακολούθως, του έστειλα με SMS δύο φωτογραφίες μηνυμάτων. Στο ένα αναφέρεται το όνομα του και φαίνεται η φωτογραφία του. Και στα δύο μηνύματα υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός. Είναι ο ίδιος με τον αριθμό από τον οποίο με κάλεσε ο κ. Μυλωνάκης.

Δεν υπήρξε καμιά συνέχεια στην επικοινωνία μας.

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

