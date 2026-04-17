Πτώμα στον Ακάμα: Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου - Ποιο ενδεχόμενο εξετάζεται

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεκροτομή διενεργήθηκε την Πέμπτη στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, πρόκειται για άντρα αγνώστων στοιχείων, ενώ η κατάσταση της σορού δεν επέτρεψε τον καθορισμό της αιτίας θανάτου του.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει δείγματα και άλλα στοιχεία, με στόχο την ταυτοποίηση του άντρα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο αγνοουμένων.

Η σορός εντοπίστηκε γύρω στις 5:45 το πρωί της Δευτέρας από 48χρονο, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή για σκοπούς ψαρέματος. Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, με μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και της Λιμενικής Αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε για σκοπούς εξετάσεων και συλλογής τεκμηρίων, ενώ ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Την υπόθεση διερευνούν ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς και το ΤΑΕ Πάφου.