Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ανάθεσή της σε άλλη αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Τόνισε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς να προεξοφλούνται εξελίξεις.

Παράλληλα, αναμένεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία των ερευνών, παρουσία του Προέδρου, ενδεχομένως και σήμερα. Μετά την ενημέρωση, το Υπουργικό θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή παραμένει στο τραπέζι, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν για την εξέλιξη της υπόθεσης.