Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

 20.04.2026 - 08:14
Η Κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής στην πορεία των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη», που σχετίζεται με τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, ανέφερε πως η υπόθεση εξετάζεται αυτή τη στιγμή από την Αστυνομία, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η ανάθεσή της σε άλλη αρχή, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Τόνισε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα, χωρίς να προεξοφλούνται εξελίξεις.

Παράλληλα, αναμένεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία των ερευνών, παρουσία του Προέδρου, ενδεχομένως και σήμερα. Μετά την ενημέρωση, το Υπουργικό θα καθορίσει τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται ότι το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή παραμένει στο τραπέζι, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε
Έρχεται το «τέταρτο χρώμα» στα φανάρια στους δρόμους της Ευρώπης - Πώς το λευκό αλλάζει την κυκλοφορία
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση εξεπληξε μας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ελένη Φουρέιρα: Τα λόγια της που έκαναν τον Γιώργο Αρσενάκο να συγκινηθεί – «Αυτός ο άνθρωπος με προστάτευσε»

 20.04.2026 - 08:06
Επόμενο άρθρο

Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες

 20.04.2026 - 08:24

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα