Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές ενημερώθηκαν για τραυματισμένο άνδρα στο Νοσοκομείο και μετέβησαν για εξετάσεις. Ο ίδιος έφερε τραύμα στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο και ανέφερε ότι είχε εμπλακεί σε συμπλοκή με άλλο πρόσωπο.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας, επίσης τραυματισμένος στο πόδι, με τις ίδιες ενδείξεις χρήσης αιχμηρού αντικειμένου. Πρόκειται για δύο άνδρες συριακής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, η συμπλοκή φέρεται να προκλήθηκε λόγω υποψιών για κλοπή χρημάτων, ενώ η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού για αδικήματα που αφορούν πρόκληση τραυματισμού και μαχαιροφορία.