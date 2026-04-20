ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες

 20.04.2026 - 08:24
Σε δύο τραυματισμούς και δύο συλλήψεις κατέληξε καβγάς που σημειώθηκε την Κυριακή (19/4) στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές ενημερώθηκαν για τραυματισμένο άνδρα στο Νοσοκομείο και μετέβησαν για εξετάσεις. Ο ίδιος έφερε τραύμα στο χέρι από αιχμηρό αντικείμενο και ανέφερε ότι είχε εμπλακεί σε συμπλοκή με άλλο πρόσωπο.

Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και δεύτερος άνδρας, επίσης τραυματισμένος στο πόδι, με τις ίδιες ενδείξεις χρήσης αιχμηρού αντικειμένου. Πρόκειται για δύο άνδρες συριακής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, η συμπλοκή φέρεται να προκλήθηκε λόγω υποψιών για κλοπή χρημάτων, ενώ η υπόθεση διερευνάται από το ΤΑΕ Λεμεσού για αδικήματα που αφορούν πρόκληση τραυματισμού και μαχαιροφορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε
Έρχεται το «τέταρτο χρώμα» στα φανάρια στους δρόμους της Ευρώπης - Πώς το λευκό αλλάζει την κυκλοφορία
Εορτολόγιο: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου
Κυκλοφοριακό χάος: Δείτε live ποιοι δρόμοι είναι στο «κόκκινο»
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες
Ρωτήσαμε το ChatGPT τι άποψη έχουν οι Κύπριες γυναίκες για τους Κύπριους άντρες – H απάντηση εξεπληξε μας

 

 

 

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

 20.04.2026 - 08:14
Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε

 20.04.2026 - 08:34
Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Η Κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγής στην πορεία των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη», που σχετίζεται με τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη.

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

Υπόθεση «Σάντη»: Επίκειται η ενημέρωση Υπουργικού από Φυτιρή – Δεν αποκλείεται η ανάθεση σε άλλη Αρχή

  •  20.04.2026 - 08:14
Φωτοβολταϊκά: Όλες οι απαντήσεις για τις περικοπές – Πώς να τις αποφύγετε

Φωτοβολταϊκά: Όλες οι απαντήσεις για τις περικοπές – Πώς να τις αποφύγετε

  •  20.04.2026 - 06:12
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: Το στοίχημα για ένταξη στη νέα Βουλή – Η ενισχυτική «κρυφή» ψήφος και τα ανοιχτά ζητήματα

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: Το στοίχημα για ένταξη στη νέα Βουλή – Η ενισχυτική «κρυφή» ψήφος και τα ανοιχτά ζητήματα

  •  20.04.2026 - 06:27
Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες

Αιματηρός καβγάς στη Λεμεσό: Τον πέρασε για κλέφτη και κατέληξαν στο νοσοκομείο - Τους πέρασαν χειροπέδες

  •  20.04.2026 - 08:24
Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε

Σοκαριστικό βίντεο: Ανέπτυξε ταχύτητα, προσπέρασε όχημα και τελικά… συγκρούστηκε

  •  20.04.2026 - 08:34
Τζόκερ: Τρεις τυχεροί κερδίζουν χιλιάδες ευρώ – Ανεβαίνει το ποσό

Τζόκερ: Τρεις τυχεροί κερδίζουν χιλιάδες ευρώ – Ανεβαίνει το ποσό

  •  20.04.2026 - 07:11
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 12 πρόσωπα - Κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε 12 πρόσωπα - Κατακρατήθηκαν οκτώ οχήματα

  •  20.04.2026 - 06:43
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου

  •  20.04.2026 - 07:45

