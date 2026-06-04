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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θετικά αποτιμά η Κυβέρνηση την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στο Καζακστάν

 04.06.2026 - 08:46
Θετικά αποτιμά η Κυβέρνηση την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της ΚΔ στο Καζακστάν

Θετικά αποτιμά η Κυβέρνηση την πρώτη επίσκεψη προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Καζακστάν.

Κυβερνητικές πηγές σημείωσαν την αναφορά του Προέδρου του Καζακστάν, περί σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τοκάγιεφ διετέλεσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ως προς τον Μεσαίο Διάδρομο της Κασπίας στον οποίο έγινε αναφορά από τον Πρόεδρο του Καζακστάν, διευκρινίστηκε από τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, ότι αυτό αφορά το ναυτιλιακό κομμάτι του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο - επί του παρόντος - δεν έχει προκύψει κάτι απτό.

Σημαντική θεωρεί η Λευκωσία την πρόταση του Προέδρου του Καζακστάν, αναφορικά με τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη οικονομικής συνεργασίας, τον οποίο θα υλοποιήσουν τα υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών.

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, ανέφεραν ότι το διπλωματικό αποτύπωμα στο Καζακστάν, όπως και στην Ινδία την περασμένη εβδομάδα, βοηθά στο χτίσιμο οικονομικών και εμπορικών σχέσεων.

Πηγή: news.rik.cy

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