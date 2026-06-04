Μ. Βορκάς: Κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευθούν τους θεσμούς - Τι είπε για το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για «Σάντυ»

Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο και κληθείς να σχολιάσει το πόρισμα για την πολύκροτη υπόθεση "Σάντη", ο Μιχάλης Βορκάς ανέφερε ότι η Αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις από μεγάλο αριθμό ατόμων και διενεργώντας τις απαραίτητες εξετάσεις.

Σημείωσε, παράλληλα, πως παρότι παραμένουν ερωτήματα ως προς την πρόσβαση της πρωταγωνίστριας σε λεπτομέρειες για την πολιτική και νομική ζωή του τόπου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να αξιοποίησε τη σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργία και διάδοση των ισχυρισμών της.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο κύριος Βορκάς είπε ότι κάτι τέτοιο ίσως ενίσχυε την εικόνα αντικειμενικότητας της διαδικασίας, χωρίς όμως να εξαλείφει πλήρως τις αμφισβητήσεις.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ