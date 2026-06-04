Είσαι ηθοποιός και ψάχνεις δουλειά; Έρχεται νέα παιδική θεατρική παραγωγή – Πότε θα γίνουν οι ακροάσεις

Οι πρόβες και οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Οκτωβρίου-Φεβρουαρίου 2026-2027.

Στην ακρόαση θα κληθούν οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση του βιογραφικού τους σημειώματος.

Όσες και όσοι επιλεγούν για την ακρόαση θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, αλλά και για την ακριβή ώρα και τοποθεσία της ακρόασης τους.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι τις 17/6 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα: «Ακρόαση – παιδική παράσταση».

Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέχρι τις 20/6. Όσες και όσοι καταθέσουν το βιογραφικό τους εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας θα ειδοποιηθούν από την παραγωγή μέσω e-mail για τη συμμετοχή τους ή μη στην ακρόαση. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 24/6.